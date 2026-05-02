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影／變態男連2晚在區間車自瀆 聽到報案還「硬挺挺」走向女乘客

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

一名年輕男子疑似前晚及昨晚連續2晚分別在台鐵2264次、1257次區間車上做出猥褻動作，讓車內女性旅客飽受驚嚇；鐵路警察局台中分局今天表示，4月30日21時30分許在台鐵2264次區間車發生一名男性旅客疑似有猥褻行為，全案鐵路警察局台中分局苗栗派出所並未接獲通報，但仍主動積極偵辦，已鎖定特定可疑對象，持續追查中。

有網友今天在Threads社群平台發文表示，他的一名女性友人5月1日晚上在苗栗銅鑼車站附近遇到變態，當時朋友搭乘1257次區間車，由苗栗南勢往銅鑼方向行駛，車廂內除了「變態男」，只有他的女性朋友和另一名熟睡的男性乘客；這個變態男一開始跑來詢問他的女性朋友「這台車的終點站在哪」。

網友說，他朋友好心告知終點站為三義後，對方就轉身坐到斜對面的位置上，等到朋友手機滑完抬頭查看時，對方居然公然脫下褲子進行猥褻行為，朋友被嚇傻，拍了張當時的照片，馬上電話尋求其他朋友的幫助，並通報1933，沒想到這個變態在聽到講電話的聲音後，居然在半脫褲子的情況下硬挺挺的走向他朋友，朋友被嚇到往後方車廂跑，所幸沒有多久列車就到了銅鑼車站，朋友立即下車找到站務員尋求幫助，但後續就不知道對方有沒有被抓到了，請在苗栗附近的各位多加注意這個人，小心安全。

這則貼文引起網友熱議，也有的分享在其他列車遭遇的變態行為。

鐵路警察局台中分局苗栗派出所表示，經調查已鎖定涉嫌兩度公然猥褻的可疑特定對象，對方目前行蹤不明，警方正持續追查中。

網友在社群平台貼文指出5月1日晚間的台鐵1257次區間車，出現一名男子在車廂內進行猥褻行為，嚇壞同車廂的一名女性旅客。圖／取自Threads社群平台
網友在社群平台貼文指出5月1日晚間的台鐵1257次區間車，出現一名男子在車廂內進行猥褻行為，嚇壞同車廂的一名女性旅客。圖／取自Threads社群平台

網友在社群平台貼文指出5月1日晚間的台鐵1257次區間車，出現一名男子在車廂內進行猥褻行為，嚇壞同車廂的一名女性旅客（示意圖，非發生猥褻事件的列車）。記者胡蓬生／攝影
網友在社群平台貼文指出5月1日晚間的台鐵1257次區間車，出現一名男子在車廂內進行猥褻行為，嚇壞同車廂的一名女性旅客（示意圖，非發生猥褻事件的列車）。記者胡蓬生／攝影

台鐵 猥褻 性騷擾

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