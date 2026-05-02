「我有家庭不用了！」新竹游泳教練電梯強抱人妻 遭強制猥褻罪判刑

已婚的新竹游泳教練陳姓男子在社區對人妻小花（化名）授課，結束後陳竟在電梯逃生空間討抱，盡管小花表明「不要不要，你有家庭，我有家庭，不用了」，陳男仍二度強抱並以胸口觸碰小花胸部，新竹地院審理終結，陳被依強制猥褻罪判刑，最終因與對方和解並賠償完畢，換得緩刑。

經查，陳男與小花兩人屬游泳教練與學員間關係，去年3月11日在新竹縣竹北市某社區內授課，晚間8時許授課結束後，陳等小花更衣完畢，一同徒步前往位社區2樓大樓電梯區域，且藉故向小花打招呼，並將對方引道進入電梯區域處逃生空間，表明欲以擁抱方式安慰小花，但對方表明「不要不要，你有家庭，我有家庭，不用了，謝謝老師」，陳仍伸手環抱小花，並以胸口觸碰其胸部。

小花見狀掙扎並以雙手將陳男推開，欲以左手推開門逃離逃生空間，但陳見狀竟徒手拉住小花右手，將對方拉回後，再次從正面擁抱，再以胸口觸碰小花左胸，藉此違反小花意願強制猥褻得逞。

檢警偵辦時陳男否認犯行，法官認為，陳為滿足一己私慾，無視小花拒絕與抵抗，仍強行擁抱對方，顯然不尊重他人性自主決定權及身體控制權，直到法院審理才坦承犯行，考量陳與對方達成和解且已給付完畢，審酌依強制猥褻罪判刑6月，緩刑2年，緩刑期間內付保護管束。