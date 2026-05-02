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中校科長變「攝」狼！全聯蹲姿偷拍正妹裙底遭活捉 判3月手機沒收

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

國軍某後勤單位張姓中校科長，去年8月某天下班到桃園中壢市區逛全聯福利中心，見店內有正妹，走到她的身旁，佯裝購物蹲下挑東西，卻將手機由下往上偷拍正妹的裙底，遭女子察覺報警活捉；桃園地院進行簡易宣判，依無故攝錄他人性影像罪判徒刑3月，得易科罰金，犯案手機沒收。

犯罪事實指出，2025年8月7日晚間7時18分，年約46歲張男下班後，前往全聯中壢中山店閒逛，見店內有名穿短裙的正妹站在貨架前挑選商品，竟心生歹念，假借看中正妹附近的商品，於是蹲在她的身旁，但他沒看商品，而是拿出M32手機開始錄影，採取低角度由下往上偷拍美女的裙底風光。

由於張男蹲太久且一動也不動，正妹察覺有異以眼角餘光查看，驚見自己疑似遭偷拍，當場嚇得報警求助，中壢警方據報趕抵現場，當場人贓俱獲，查扣張的Samsung Galaxy M32，隨即進行數位採證，發現手機內存有相關影像預覽圖，同時結合賣場監視器畫面等證據，確認張男偷拍送辦。

檢警偵查時，張男坦承犯行並表示「從沒偷拍過，所以想試試」。檢察官審酌相關物證，認定犯嫌明確，依無故攝錄他人性影像罪向法院聲請簡易判決處刑。

法官看完檢警調查卷證認為，被告張男為滿足私慾，嚴重侵害素不相識被害女子隱私，造成女方受有相當驚嚇與創傷，行為誠屬不該；雖然被告自始坦承犯行並有意調解，但因被害人未到庭調解以致無法賠償，顯見已面對自己的過失，並努力修復帶來的損害。

法官考量，張男偷拍的手機犯案工具，儘管被告當下表示，偷拍影片已經刪除，也經員警檢查扣案手機內容確認無訛，由於現今科技技術，電子訊號儲存方式有很多種，就算從手機相簿刪除，很可能攝錄當下已同步備份於雲端硬碟，甚至可自手機復原已刪除影像，考量電子影像易備份或存在雲端，為防制影像外流保護被害人，依法免詢問犯嫌同意與否，扣案手機沒收。

張姓中校科長去年8月間某晚下班後逛全聯，卻藉機挑選商品，蹲在一名正妹身旁拿手機偷拍裙底風光，桃園地院簡易判決，依無故攝錄他人性影像罪判徒刑3月，得易科罰金，犯案手機沒收。示意圖／記者陳恩惠攝影
張姓中校科長去年8月間某晚下班後逛全聯，卻藉機挑選商品，蹲在一名正妹身旁拿手機偷拍裙底風光，桃園地院簡易判決，依無故攝錄他人性影像罪判徒刑3月，得易科罰金，犯案手機沒收。示意圖／記者陳恩惠攝影

國軍 桃園地院 偷拍

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