台中男自稱特殊癖好…偷拍國中少女裙底 雲端資料夾稱「後宮、老婆」

台中劉姓男子自稱有特殊癖好，事先開啟手機「螢幕關閉下錄影模式」偷拍1名穿制服國中少女裙底，警方獲報上門搜索，驚見劉在GOOGLE雲端創多個資料夾，還命名「街拍」→「文具」→「後宮」→「老婆2」；法院以劉調解賠償，依拍攝少年性影像罪判他1年2月，緩刑3年，可上訴。

檢警調查，劉男2025年9月16日晚上9點多在沙鹿區某文具店內見少女穿國中制服，竟用智慧型手機以後台APP運行「螢幕關閉下錄影模式」，再將手機放在少女裙下地面以此偷拍，並錄到對方內褲、臀部畫面。

所幸有路人目睹劉男行為怪異，告知少女後再報警，警方10月12日搜索劉男住處，在他申請的GOOGLE雲端空間內發現數個資料夾，並從名為「街拍」→「文具」→「後宮」→「老婆2」等資料夾內，發現當天偷拍少女畫面。

劉落網後坦承不諱，並有相關影像、資料夾可佐，檢方偵結從重依兒童及少年性剝削防制條例起訴他。

台中地院審酌，劉為滿足一己私慾，竟然預先下載相關軟體，以偷拍方式攝錄少女裙底，影響對方身心。

法院考量，劉犯後坦承，已和少女調解、賠償完畢，劉無不良年科，他也自稱有正視自己特殊癖好並求助身心科，審理後依拍攝少年性影像罪，判他1年2月，緩刑3年，應接受性別平等法治教育3場次，緩刑期間付保護管束。