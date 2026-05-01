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台中警官輕浮喊「美女」 警局內摸女職員頭頸…性騷判賠4萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市警局傳出性騷擾案，時任保安科陳姓警官向1名女職員搭訕，並稱「美女，這麼晚了怎麼沒還沒下班」，並出手從她頭頂撫摸至脖子，陳事後遭記申誡2次、裁罰3萬元。女子再提民事訴訟，主張身心極不舒服求償11萬多元，法院審酌後判陳應給付她4萬8920元，可上訴。

女職員起初向台中市警局提國家賠償，控訴陳男當時執行警局因應疫情聯合指揮所職務時對她性騷，是執行職務行使公權力時，故意侵害她權利。她還說，警局接獲申訴後8.5個月才將陳調離現職，認為警局消極、怠惰，求處國賠21萬8920元。

台中市警局抗辯稱，2021年7月8日接獲申訴，立即於當天、隔天詢問雙方並設置調查小組，8月19日開審查會議，結果認定性騷成立，8月27日也函請台中市家暴及性侵防制中心處理。女職員提供後續資料，警局也對陳記申誡2次、提列風紀評估對象，且調整單位。

台中地院民事庭認為，陳員性騷並非於執行職務行使公權力時，對女職員搭訕的言行舉動，顯然與其保安科警員職務無關，與國家賠償法要件不符，且本案發生時間是在性平法修正前，也和修正前性平法要件有別，判處駁回。

女職員再提民事損害賠償，主張2021年7月下午5點多，陳男在她辦公室外以輕浮語氣向她稱「美女，這麼晚了怎麼沒還沒下班」，又出手從她頭頂向下撫摸至頸部2次，以此性騷，造成自己身心極為不舒服，感受強烈痛苦，依醫療、精神撫慰金，一共求償11萬8920元。

陳男抗辯稱，願意給付女子心理諮商費用1萬8920元，但認為她求償精神撫慰金10萬元過高。

台中地院民事庭審酌，陳性騷侵害女子性自主、自由權，對方求償醫療費有理由，另考量雙方職業、收入及侵害程度等，精神撫慰金以3萬元適當，一共判陳應給付女子4萬8920元。

台中市警局。記者曾健祐／攝影
台中市警局。記者曾健祐／攝影

性騷擾 台中 台中市

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