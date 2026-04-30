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台北車站大廳性侵港籍女遊客 通緝犯辯「喝醉、不記得」判5年2月
44歲通緝犯邱勝明被控在台北車站性侵酒醉的71歲香港籍女遊客，依乘機性交、公然猥褻罪起訴；台北地院審理，今判邱有期徒刑5年2月。可上訴。
被害人2025年9月來台旅行，結識邱，2025年10月9日下午3時，受害人買酒請北車的街友共飲，邱將她拉至東側牆邊性侵，時間長達10分鐘。
邱被逮捕後，原本向警方坦承犯行，卻又在偵查中翻供，辯稱自己喝醉，不記得當時的情形，檢方認邱犯後態度惡劣，具體求處有期徒刑7年。
法官審理認為，邱在旅客往來頻繁的北車大廳東側公然、恣意對被害人為性交行為，破壞社會秩序及善良風俗，造成目擊者心理上的不安與不適，並危害女性人身安全及社會治安，判他有期徒刑5年2月。
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