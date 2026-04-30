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影／8外籍女藏停業旅館賣淫 霹靂警破門攻堅逮16人

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

陳姓男子與阮姓女子容留8名外籍女子躲在新北市1間已停業旅館涉嫌仲介賣淫，新店警方日前會同保大霹靂員警破門攻堅逮16人，查扣現金478萬餘元，警詢後陳男、阮女依妨害風化等罪嫌移送台北地檢署偵辦；外籍賣淫女子與男客等14人依社會秩序法裁處後，分別解送台北專勤隊收容及請回。

新北市警方日前獲報，新店區北新路3段1間已停業旅館，近來經常有不明人士頻繁進出，懷疑暗藏春色，前天喬裝男客上門確認後，新店警方會同保大霹靂小組幹員和移民署專勤隊聯手破門攻堅，查獲賣淫集團主嫌陳姓男子（55歲）、阮姓女子（41歲）2人，8名外籍賣淫女子和6名男客。

經查，陳男和阮女2人在今年3月初合夥租下已停業的旅館，容留8名賣淫女子仲介進行性交易，2名為泰國籍，其他6人均為越南籍，其中有6人是逃逸移工，每次性交易收費2000元，陳男和阮女抽頭900元。

警方在保險箱內查獲現金478萬餘元、監視器主機、保險套等證物，陳男與阮女2人警詢後依妨害風化等罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢察官訊後各以3萬元交保；外籍女子與男客等14人依社會秩序法裁處後，分別解送台北專勤隊收容及請回。

陳姓男子與阮姓女子容留8名外籍女子躲新北市1間已停業旅館涉嫌仲介賣淫，新店警方日前會同霹靂員警破門攻堅逮16人，查扣現金478萬餘元。記者王長鼎／翻攝
陳姓男子與阮姓女子容留8名外籍女子躲新北市1間已停業旅館涉嫌仲介賣淫，新店警方日前會同霹靂員警破門攻堅逮16人，查扣現金478萬餘元。記者王長鼎／翻攝

陳姓男子與阮姓女子容留8名外籍女子躲新北市1間已停業旅館涉嫌仲介賣淫，新店警方日前會同霹靂員警破門攻堅逮16人，搜出大量保險套。記者王長鼎／翻攝
陳姓男子與阮姓女子容留8名外籍女子躲新北市1間已停業旅館涉嫌仲介賣淫，新店警方日前會同霹靂員警破門攻堅逮16人，搜出大量保險套。記者王長鼎／翻攝

陳姓男子與阮姓女子容留8名外籍女子躲新北市1間已停業旅館涉嫌仲介賣淫，新店警方日前會同霹靂員警破門攻堅逮16人。記者王長鼎／翻攝
陳姓男子與阮姓女子容留8名外籍女子躲新北市1間已停業旅館涉嫌仲介賣淫，新店警方日前會同霹靂員警破門攻堅逮16人。記者王長鼎／翻攝

陳姓男子（後中）與阮姓女子（前中）容留8名外籍女子躲新北市1間已停業旅館涉嫌仲介賣淫，新店警方日前會同霹靂員警破門攻堅逮16人。記者王長鼎／翻攝
陳姓男子（後中）與阮姓女子（前中）容留8名外籍女子躲新北市1間已停業旅館涉嫌仲介賣淫，新店警方日前會同霹靂員警破門攻堅逮16人。記者王長鼎／翻攝

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