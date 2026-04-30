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他神預言粿王判決內容會很乾淨！ 范姜的律師曝原因：保護小孩最佳利益

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

粿王不倫戀判決書已上網公開，並無摘錄「外界期待」的鹹濕露骨內容。律師林智群之前預測判決內容會「很乾淨、很簡單」，他今天在臉書表示，果真非常乾淨，「吃瓜群眾可以散了，投降雖然可恥但有用」。范姜彥豐的律師蔡鈞如對此留言回應，「我們說要保護未成年子女最佳利益，考慮數位足跡不是說說而已（一開始起訴狀就技術性做了很多調整了），謝謝大家的關心啦」。

藝人范姜彥豐日前踢爆前妻「粿粿」江瑋琳和藝人「王子邱勝翊不倫戀情，提告侵害配偶權並向兩人連帶求償100萬元。粿粿與王子對賠償金「全數認諾」，向法官請求不公開判決書內容，法院表示遮隱當事人姓名後，會公開判決書。今天判決內容已上網公開，粿粿和王子的姓名隱匿，且沒有摘錄偷情對話文字。

林智群日前說，「認諾」基本上就是投降，原告要求100萬元，被告同意賠100萬元。對法官而言，既然被告已經全部投降，對於原告主張都沒意見，判決裡面也不需要把原告所提的證據（對話內容）逐一寫在判決理由裡面。

其他網友表示，「沒瓜可吃，差不多下個月王子就會復出了」、「沒寫的部分自行腦補」、「沒有什麼大家期待的內容」、「如果還有通姦罪的話，內容才會比較豐富」、「害我期待了一下」、「以侵害配偶權來說應該算多了」、「罕見的平淡裁判書（一般來說這種家事案件，就算是雙方吵架都寫得很清楚，書記官辛苦了）」。

粿粿（左）和王子因為不倫戀身敗名裂。本報資料照片
粿粿（左）和王子因為不倫戀身敗名裂。本報資料照片

林智群 范姜彥豐 邱勝翊 王子 粿粿 判決書 離婚

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