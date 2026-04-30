即時短評／高雄警紀屢出包！勿讓「斷然淘汰」成遮羞布

高雄警紀近來屢傳出包，某分局兩線三星警官邀女警開房間性騷行為被記大過鬧得沸沸揚揚，警局稱已達法規天花板；另一色警假辦案偷拍6女合成裸照爆發被調職，起訴後，被以「斷然淘汰」記兩大過免職；熟悉「警制」均知，這是危機處理的「障眼法」，「警察免職」要件嚴苛，當事人提行政訴訟即可復職，但警譽重挫如何挽回，刻不容緩。

高雄市某分局兩線三星主管性騷擾同分局的女警，以邀約爬山、泡溫泉為由，對女警開黃腔邀開房間，女警向督察組長陳述遭「冷處理」，事件被媒體連兩周披露，鬧得沸沸揚揚，連警政署都關切，警局長趙瑞華最後親上火線對外說明，以「最高規格」將色警官記一大過處分，並否決其1個月提早退休資格，連帶督察組長被懲處，未拔主管職，調他分局。

色警官懲處後，翌日又發生三民一警分局涂姓男警員，2023年7月陸續涉假藉辦案需要，拍攝6名報案女子或坐、如廁照片，再以AI合成裸照，案件當時爆發，警局以「自檢」為由，僅將涂記一大過調職送辦。

檢察官昨依個人資料保護法、性影像罪起訴，認為涂嚴重動搖公眾對公權力信賴，建請重判3年6月徒刑；警局今以「快刀斬亂麻」、「大刀闊斧」之姿，認其嚴重影響警譽，將涂員記兩大過免職。

色警紛遭記過、免職，是否起了「震懾作用」，國家公務員人事制度是否「埋單」後續仍有待觀察；但熟悉警界制度的人都知道，這是警界危機處理的障眼法，為何警紀總是在「出包後」才展現強硬？

以女警遭性騷案為例，督察組長無視下屬的陳述被色主管開黃腔，凸顯警界對職場性騷擾防治法的觀念薄弱，著實得再加強教育。而每當重大警紀案爆發，警界總強調「連帶處分」，但實務運作上，該負的考監責任往往形同虛設，主管、高層誰被連帶責任，誰被懲處，外界毫無所悉，是否應思考要一併公布，才能達以儆效尤之效。

警譽是警察的生命，別讓「斷然淘汰」、「斷尾求生」一再成為修補警譽的遮羞布。