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粿王不倫戀賠百萬 她指關鍵是「認諾」：所以判決不討論案情

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

藝人范姜彥豐提告前妻粿粿與藝人王子邱勝翊）侵害配偶權案，一審判決判決書已經上網公開。為何目前實務普遍判賠偏低的侵害配偶權，可以判賠100萬？律師李怡貞在「女人大律師李怡貞」臉書粉專表示，原因就是因為王子與粿粿「認諾」，白話文就是，「你要100萬，我就給你100萬」。所以法官的判決內容大部分都是法條，完全不討論案情，非常簡單、不浪費司法資源的判決。

判決書中，王子與粿粿的真實姓名都變成代號，「這100萬值不值得？見仁見智」，李怡貞表示，她的當事人常常侵害配偶權會掛上好百萬甚至千萬的數字，就算裁判費（大概1%多一點）很高也划算，而且和解之後可以退3分之2。而通常案件經驗都是和解，這樣就根本都不會有任何紀錄可以被公開。「其實我們就是在給對方一個拿錢換假清白名譽的機會」。

「其實范姜價碼真的可以再開高一點，並同意以做和解筆錄的方式不公開判決」，李怡貞表示，否則這樣的判決公開，也根本了無新意，婚姻走到如此，其實就是來算錢，不然要算感情幹嘛？只不過做人不要貪心，以范姜搜集到的證據，如果證據只是對話以及一些合照，如果法院正常判決，頂多20至50萬之間。別忘了范姜還要面對偷對話的妨害秘密刑事訴訟，如果判刑，刑事附帶民事賠償也還是一筆錢。

李怡貞表示，所以如果操作和解，不硬給法院判，這個案子也可以當作談判籌碼，全部紛爭可以一併解決，對范姜的保障又更多。

「粿粿」（左）被爆婚內出軌「王子」（右），2人遭「粿粿」前夫范姜彥豐怒告侵害配偶權。圖／取自IG
「粿粿」（左）被爆婚內出軌「王子」（右），2人遭「粿粿」前夫范姜彥豐怒告侵害配偶權。圖／取自IG

邱勝翊 范姜彥豐 王子 粿粿 律師

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