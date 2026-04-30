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「要不要玩大人遊戲」台中補教師誘騙未成年小兄妹拍裸照...家長被嚇傻 二審重判

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市賴姓男子曾任補習班老師，涉在網路化名「美樂蒂」，以「要不要玩大人遊戲」誘騙、利用裸照脅迫方式，逼迫台南市一對讀國中、國小的兄妹拍攝裸照，家長看到子女在房內裸身裹被，趕緊報案，法院審理時，賴矢口否認涉案，強調帳號遭駭客入侵，但未被採信，依脅迫使兒童自行拍攝性影像罪，判刑11年，二審近日審結，駁回上訴，維持原判。

判決指出，賴姓男子是台中市一間補習班教師，在2022年5月間申設Instagram（IG）帳號，將暱稱取為「美樂蒂」，同年6月，賴男透過該帳號認識台南市10歲女童，在明知女童年齡下，仍詢問女童「要不要玩大人的遊戲」，誘騙女童拍攝赤裸上身、下體的照片。

賴男後續又認識女童的15歲胞兄，又向少年表示，握有其胞妹裸照，少年要求賴刪除相片時，賴以二人需完成「10個任務」才肯刪除，脅迫兄妹拍攝裸體環抱、互摸下體的性影像，因該對兄妹的家長發現，二人在房內裸身裹被，趕緊報案。

賴男被檢方依違反兒少性剝削條例罪起訴，台中地院審理時，賴男矢口否認犯行，辯稱從未申設「美樂蒂」帳號，也未曾傳送訊息給這對兄妹，且案發時他正在補習班上班，因為考前要幫學生解題非常忙碌，根本無暇使用手機，賴的律師也主張，手機恐遭駭客入侵。

一審審認，警方調閱的IP位址連線紀錄發現，「美樂蒂」帳號不僅曾使用賴男住處的WIFI登入，更多次使用賴男申辦的手機門號行動網路登入。

法官指出，手機及IG帳號皆需密碼才能登入，賴男也承認未將手機借給他人，加上賴男在補習班的打卡紀錄顯示其差勤管理鬆散，賴也曾在上班時間，回覆早餐店老闆的LINE訊息，戳破了他「上班忙碌無暇用手機」的謊言，依脅迫使兒童自行拍攝性影像罪，判刑11年。

賴男不服上訴台中高分院，二審仍認定，賴男為滿足私慾，無視被害人身心發展尚未成熟，嚴重侵害其性隱私及人格發展，犯後始終否認犯行、毫無悔意，至今也未取得被害人家屬諒解，駁回上訴，維持原判，仍可上訴。

台中市賴姓男子曾任補習班教師期間，利用手機申設網路帳號，誘騙、脅迫一對未未成年兄妹拍裸照，二審重判11年（圖中人物與案件無關）。示意圖／本報資料照片
台中市賴姓男子曾任補習班教師期間，利用手機申設網路帳號，誘騙、脅迫一對未未成年兄妹拍裸照，二審重判11年（圖中人物與案件無關）。示意圖／本報資料照片

裸照 台中市

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