警假辦案騙6女拍照合成裸照僅調職挨批 高警局：「害群之馬」已免職

時任高雄市三民一警分局哈爾濱派出所涂姓男警員，涉假藉辦案需要，拍攝6名報案女子照片，再以AI合成裸照，警局在案件爆發時僅將涂記一大過調職送辦，引發外界譁然；涂員昨被檢方起訴3年6月徒刑後，今早市警局發布新聞指，凃員涉案情節重大且嚴重影響警譽是「害群之馬」，將涂一次記二大過免職。

市警局今天上午表示，針對前三民第一分局凃姓員警，涉嫌利用職權偷拍及偽造女性私密影像案，經本局主動調查移送偵辦，全案高雄地方檢察署業於4 月 27 日起訴。

警局指出，凃員身為執法人員，知法犯法，情節重大且嚴重影響警譽，本局即刻予以一次記二大過免職，斷然淘汰。

檢方調查，涂姓警員以辦案需要、蒐證、檢查傷勢、保留報案紀錄等理由犯案，2023年7月以處理車禍，要求當事女子舉雙手，拍攝胸部及腋下照；11月處理車禍，與當事女子相約區公所，拍全身照；同月受理妨害電腦使用案，在派出所拍女報案人全身照。

涂前年1月處理車禍，追到女當事人家，要求脫上衣僅穿運動內衣後拍照；同月在車禍現場，拍女子正面及腋下照；3月受理手機遺失案，要求報案女子坐派出所桌上，拍全身照，以不詳設備竊錄該女在所內如廁臀、腿部影像，再到對方家要求坐床上供拍照。

涂處理一起家暴案時，當事女子也被要求拍照，察覺有異向警方反映。警方搜索查扣涂手機，查出分別24至63歲的ˊ女受害，涂拍照後以Telegram「AI機器人程式」合成裸照儲存。

檢方認為，涂未散布合成裸照，但行為侵害被害人個資及隱私，考量身為警察，理應保警衛民，卻為滿足私慾濫用職權，對多名女子造成難以磨滅傷害，嚴重動搖公眾對公權力信賴，建請加重其刑。