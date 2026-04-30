男子在賣場外女廁涉攀隔間門板偷窺 豐原警逮捕送辦

一名男子昨天在豐原區愛買店戶外女廁尾隨女子進女廁後，攀上隔間門板窺視被害女子如廁，女子機警發現打電話請丈夫到場攔人報警，豐原警分局員警到場逮捕，依性騷擾防治法及妨害秘密罪移送台中地檢署偵辦；被害女子說，她向丈夫描述情形時，自己回想當時畫面直接嚇哭出來。

被害女子在網路Threads貼文和照片說，昨天早上9點她在豐原愛買店的戶外廁所遇到偷窺狂，當時下車後往廁所方向走時，她已發現遠處夾娃娃機區有一名男子徘徊，當時往廁所走時有特別留意男子，結果發現男子看到她往廁所走後馬上跟上來。

她進廁所後特意先在裡面等一下，果然沒多久就聽到偷偷摸摸的腳步聲，一雙手攀在門板上接著探出頭往裡面看，她害怕到整個人在發抖，還好和丈夫一起到賣場，馬上打電話請丈夫到場攔人並報警。

她提醒女性如果要到戶外公共廁所真的要特別注意安全，一定要先觀察周遭有沒有可疑人物，進到廁所也不要急著上，先觀察一下有沒有問題。

豐原警分局翁子派出所昨天上午9時接獲報案，豐原區水源路某大賣場外公共廁所有男子涉嫌窺視女廁，請警方到場協助處理。

員警立即趕赴現場了解，經查33歲陳姓男子涉嫌於女廁內攀上隔間門板窺視被害女子如廁；被害人發現後，隨即通知在車上等候之丈夫前來協助，一起將陳嫌留置於現場，警方到場調閱監視器，排查確認僅陳嫌接近該處後，立即依現行犯逮捕陳嫌。

豐原分局依規定通報性騷擾案件申訴；全案經警詢後，依性騷擾防治法及刑法妨害秘密罪移送台中地檢署偵辦。

翁子派出所所長丁鵬揚呼籲，民眾應尊重他人隱私與身體自主權，切勿以任何方式從事偷拍、窺視等不法行為，以免觸法受罰。民眾如發現可疑人士或遭遇類似情形，請保持冷靜，優先確保自身安全，並立即撥打110報案或向現場人員求助，共同維護公共安全與性別友善環境。