粿王不倫判決已上網公開 無鹹濕露骨內容…他曝法官最主要考量

藝人范姜彥豐提告前妻粿粿與藝人王子（邱勝翊）侵害配偶權案，粿粿與王子對賠償金全數認諾，日前一審判決，兩人應連帶給付范姜彥豐100萬元。判決書遮隱當事人姓名後，已經上網公開，不過，並未出現「外界期待」的鹹濕對話內容。對此，律師王至德在「法老王 - 王至德律師」臉書粉專表示，他認為法官的做法正確，「主要目的可能是為了孩子」。

王至德表示，認諾就是承認並接受原告的要求的意思，也就是說承認了侵害配偶權的事實，也同意范姜請求的100萬元，在訴訟上既然原告的所有主張被告都認諾了，法院也多半會依照原告的請求來判決，也就是判賠范姜所請求的100萬元。

實務上侵害配偶權案件判賠金額普遍不高，王至德說，能讓法官判賠到50萬已經算很高，一般大約落在20至40萬之間，還是有被抓到發生關係的狀況。如果沒有證據證明有發生關係的話，就算有牽手、親密動作之類的照片判賠5萬以下也很常見。不過如果是名人、有錢人的話，判賠的金額理論上應該要再高一些。

另外，王至德表示，粿粿跟王子都認諾、要求不公開判決，算是同一個目的，主要原因應該是新聞都大肆報導，而且范姜滿手證據，粿王不管怎麼反抗都是輸定的局，就算想要降低金額，一定也會被拿來當話題說賺這麼多還不肯賠100萬之類。什麼難聽的話都可能出來，還不如什麼都不要講，至少不會被報導出來然後再被罵一波，所以選擇認諾。

而不公開判決也是基於同一個目的，王至德表示，畢竟范姜很可能把掌握到的粿王間各種私密的對話、照片都提出來，而法院通常也會至少截取部分重要的對話內容或照片描述放在判決理由內，范姜就可以透過法院的判決再羞辱粿王一次。畢竟只要判決公開，免不了有人會再把判決找出來po上網，讓大家再撻伐粿王一次，以洩心頭之恨。也是原配在法律上的合法手段，「自然沒有怪他心狠的理由，畢竟粿王理虧在先了」。

王至德表示，站在范姜的立場，當然是希望公開，所以在粿王提出不公開判決請求時，范姜毫不意外的直接拒絕了，不過法官顯然還有其他考量，因此表示雖然判決內容將依法公開，但涉及個人隱私部分將予以隱匿處理，很明顯就是會把各種可能有的鹹濕對話、親密照片描述都隱匿帶過。

「我個人是覺得法官的做法滿正確的」，王至德表示，名人的案件總是會被人翻出來再三傳閱，粿粿跟范姜還有小孩，如果把這些鹹濕或露骨的對話都放到網路上，對小孩而言，就是再把傷害割深一點，承辦法官可能是已經考慮到這一點，所以才把涉及個人隱私部分將予以隱匿處理，主要目的可能是為了孩子。

他說，當然粿王的認諾，對於訴訟而言也算是「犯後態度尚佳」，多少也有點幫助。「比起連調解筆錄都被公開的呂秋遠律師，粿王的運氣算是很好的了！」