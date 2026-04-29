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已婚社工猥褻少女拍私密照 竹縣府立即解聘、移送懲戒廢照

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導

新竹陳男原擔任新竹縣政府兒童保護社工，卻6次利用職務機會，在公務車或個人汽車內猥褻14歲少女。新竹地院審理後依妨害性自主等罪，判處陳男應執行有期徒刑4年2月。縣府表示，該社工涉案已判決，將從嚴處置並廢止證照、全面強化督導機制。

判決書指出，陳男2024年8月至9月間，擔任14歲少女小惠（化名）的主責社工，卻假借職務之便，與小惠發展成男女朋友關係，除兩度駕駛縣府公務車，在車內對小惠猥褻外，9月間還3度騎乘機車載小惠前往旅館及公廁，分別發生3次性行為，以及引誘小惠自拍裸露身體與私密處給他。

新竹縣政府表示，接獲家庭暴力防治中心通報後，立即啟動調查，經查確有違反相關規定，即刻簽辦解聘，並完成懲處程序，絕不寬貸。為確保服務對象權益，社會處除持續提供該未成年個案關懷訪視與輔導服務，並同步全面清查陳男過往服務案件，確認屬個案事件，未發現擴及其他個案情形。

針對制度面，社會處已全面強化管理機制，包括加強社工倫理教育訓練，落實個別督導、團體督導及外聘專業督導制度，確保服務品質與專業紀律，杜絕類似情事再度發生。

另因陳男涉犯刑事案件並違反社會工作師法，縣府已主動移付懲戒，經竹縣社會工作師懲戒委員會決議，廢止其社會工作師證照，以維護社工專業形象及社會信任。

新竹陳男原擔任新竹縣政府兒童保護社工，卻6次利用職務機會，在公務車或個人汽車內猥褻14歲少女。示意圖／本報資料照片
新竹陳男原擔任新竹縣政府兒童保護社工，卻6次利用職務機會，在公務車或個人汽車內猥褻14歲少女。示意圖／本報資料照片

新竹 猥褻 社工

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