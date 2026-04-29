已婚社工變色狼 公務車上猥褻少女拍私密照…法官判4年2月

新竹陳男原擔任新竹縣政府兒童保護社工，卻6次利用職務機會，在公務車或個人汽車內猥褻14歲少女，還讓少女跟已婚的他發展成為戀人，最後發生關係，甚至引誘少女自拍私密照傳送觀賞。新竹地院審理後依妨害性自主等罪，判處陳男應執行有期徒刑4年2月。

判決書指出，陳男自2022年起擔任新竹縣兒保社工，為依法從事公務之人員。2024年8月至9月間，陳男擔任14歲少女小惠（化名）的主責社工，本應扮演保護者角色，卻假借職務之便，與小惠發展成男女朋友關係。2024年8月中旬，陳男兩度駕駛縣府公務車，載著小惠至桃園及新竹某停車場，在公務車內對小惠猥褻。

2024年9月間，陳男3度騎乘機車載小惠前往旅館及公廁，分別發生3次性行為。此外，陳男於2024年9月初至10月底，先自拍洗澡及猥褻私密處的影像傳給小惠看，進而引誘小惠也自拍裸露身體與私密處的照片回傳。全案經庇護所社工發現小惠對話異常，通報警方後查獲，並扣得陳男用來傳送影像的手機。

法官審理時，陳男坦承所有犯行。雖然新竹縣政府主張陳男是違反少女意願強制性交，但法官從少女的桌曆發現記載「戀（愛心符號）1個月」，及寫給陳男「辛苦了、愛你呦」等情書內容，且少女在私密照中表情、肢體自然，認定兩人當時核與情侶無異，並非以強暴脅迫手段達成，因此認定應屬「合意」範疇，但因少女未成年，仍觸犯妨害性自主相關法律。

新竹地院審理後認為，陳男身為專業社工人員，肩負保護少年的重任，卻為了滿足私慾，嚴重破壞社工形象，更使恪盡職守的其他社工同仁蒙羞。盡管陳男辯護人請求緩刑，但法官認為陳男知法犯法、情節不輕，且被害少女無調解意願，最終依公務員假借職務機會對少年性交、猥褻及引誘拍攝性影像等罪，判處應執行刑4年2月，犯案用手機沒收，全案仍可上訴。