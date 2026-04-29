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嘉義男遭控性侵女網友獲判無罪 法院指粗魯性行為不代表強迫

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義一名張姓男子遭控性侵女網友，他辯稱沒有違反女方意願，因女方提出驗傷單、刑事局鑑定書等證據，檢察官提起公訴，但嘉義地方法院審理後，認為女方證詞前後矛盾，且驗傷單女方下體雖有擦挫傷，但性行為的方式與力道因人而異，較為粗魯的過程並不必然等同於違反意願，因此判決張男無罪。可上訴。

2023年12月11日，女方因與家人爭執離家出走，透過交友軟體認識張男後，當晚前往其位於嘉義市的住處借宿。檢方起訴指出，張男無視女方反對，強行脫去其衣物，並接續進出其口中及下體等方式實施性侵害。並提出醫院出具顯示女方下體受有擦挫傷之驗傷診斷書、刑事局鑑定張男染色體等佐證遭受性侵。

法院審理時，張男坦承雙方發生性行為，但堅決否認強制性交。他辯稱，當時曾詢問女方要發生性行為嗎，對方表示同意後才發生關係，事後女方還自行洗澡並聯繫其他網友借宿。法官調查，女方對於案發情節的描述多次變更，包括發生性行為時兩人的相對位置、男方是否有手指性侵、洗澡的先後順序，以及最後離開住處的原因，前後證述皆不一致。

此外，法官認為雖然驗傷報告顯示女方下體有擦挫傷，但性行為的方式與力道因人而異，較為粗魯的過程並不必然等同於違反意願，且女方除了下體外，其餘身體部位並無受傷痕跡，難以佐證張男曾施加強制力。至於女方事後與網友的LINE通訊內容，只顯示情緒低落、身心狀況不佳，但並未提及受害經過。法官認為，影響人表現情緒之原因多端，究係因受強制性交或其他因素所致，均有可能，尚不能據此推論男方違反意願。

綜合各項事證，嘉義地方法院根據「罪證有疑、利於被告」的證據法則，自屬犯罪不能證明，判決張男無罪。

嘉義男約砲變性侵獲判無罪，法院指粗魯性行為不代表強迫。圖／本報資料照片
嘉義男約砲變性侵獲判無罪，法院指粗魯性行為不代表強迫。圖／本報資料照片

刑事局 嘉義 性行為 性侵

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