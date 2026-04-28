高雄色警官涉性騷女警成立 警官、督察組長都被拔官

高雄市警局某分局擔任二線三星主管警官去年10月間涉及性騷擾女警，高雄市警察局長趙瑞華今天表示，「絕不護短，並嚴懲究辦」。今對該警官記一大過，並調非主管職務，移送懲戒法院；而所屬分局督察組長也被拔官改調交通組長。

趙瑞華以錄影方式，透過市警局公關室媒體群組，針對分局幹部涉嫌性騷擾案發表聲明，表示經分局性騷審議委員會審議完成，該案適用性騷擾防制法，後續移由主管機關社會局辦理。

趙瑞華表示，這名警官身為幹部卻言行失檢，嚴重影響警譽，市警局「採取最嚴厲處置」，包括「行政重懲」記一大過並追究相關人員考監責任、調整為非主管職務、全案移送懲戒法院。他並強調，「懲戒期間自屆退日起先行停職，無法如期退休」。

涉案警官去年10月間疑性騷擾內勤女警，被控「開黃腔」，還以邀約爬南橫、泡溫泉為由，要女警一起開房間，女警嚴詞拒絕。

事件延燒，性騷擾調查小組會議歷經12天調查後，昨晚決議通過警官性騷擾女警行為成立。