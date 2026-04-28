快訊

突破封鎖！首艘載貨LNG船成功駛出荷莫茲海峽 目的地為中國

半導體風雲／要跟台積赴美？聽供應鏈最坦率的真心話

北市商旅竄火51人倉皇逃生 竟是6旬翁「房內抽煙」釀禍...犯後逃逸被逮

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄色警官涉性騷女警成立 警官、督察組長都被拔官

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市警局某分局擔任二線三星主管警官去年10月間涉及性騷擾女警，高雄市警察局長趙瑞華今天表示，「絕不護短，並嚴懲究辦」。今對該警官記一大過，並調非主管職務，移送懲戒法院；而所屬分局督察組長也被拔官改調交通組長。

趙瑞華以錄影方式，透過市警局公關室媒體群組，針對分局幹部涉嫌性騷擾案發表聲明，表示經分局性騷審議委員會審議完成，該案適用性騷擾防制法，後續移由主管機關社會局辦理。

趙瑞華表示，這名警官身為幹部卻言行失檢，嚴重影響警譽，市警局「採取最嚴厲處置」，包括「行政重懲」記一大過並追究相關人員考監責任、調整為非主管職務、全案移送懲戒法院。他並強調，「懲戒期間自屆退日起先行停職，無法如期退休」。

涉案警官去年10月間疑性騷擾內勤女警，被控「開黃腔」，還以邀約爬南橫、泡溫泉為由，要女警一起開房間，女警嚴詞拒絕。

事件延燒，性騷擾調查小組會議歷經12天調查後，昨晚決議通過警官性騷擾女警行為成立。

高雄市警察局長趙瑞華今天以錄影方式，說明鹽埕色警官懲處。圖／高雄市警局提供
高雄市警察局長趙瑞華今天以錄影方式，說明鹽埕色警官懲處。圖／高雄市警局提供

警察 主管 高雄市

延伸閱讀

獨／高雄色警官邀女警開房間性騷擾行為成立 將記過拔主管職

獨／高雄色警官邀女警開房間性騷遭調查 18年前曾外遇女兒女家教

宿舍共用盥洗室淪偷拍現場 男警連2天偷拍女警洗澡判賠60萬

女足後…台師大體操教練爆霸凌、性騷 教育部：組專案小組檢視訓練文化

相關新聞

高雄色警官涉性騷女警成立 警官、督察組長都被拔官

高雄市警局某分局擔任二線三星主管警官去年10月間涉及性騷擾女警，高雄市警察局長趙瑞華今天表示，「絕不護短，並嚴懲究辦」。今對該警官記一大過，並調非主管職務，移送懲戒法院；而所屬分局督察組長也被拔官改調交通組長。

獨／高雄色警官邀女警開房間性騷擾行為成立 將記過拔主管職

高雄市某分局一名二線三星的主管性騷擾女警，不僅開黃腔，還以邀約爬南橫、泡溫泉為由，要女警一起開房間，女警嚴詞拒絕，後提出性騷擾申訴；據了解，此案經調查小組調查後，昨晚結果出爐，認定性騷行為成立，已報請警局予以記過懲處，並拔除主管職。

獨／高雄色警官邀女警開房間性騷遭調查 18年前曾外遇女兒女家教

高雄市某分局傳出一名二線三星的主管性騷擾女警，不僅開黃腔，還以邀約爬南橫、泡溫泉為由，要女警一起開房間，女警嚴詞拒絕，後提出性騷擾申訴，全案分局已召開調查小組調查；據了解，該名色主管18年前曾已婚外遇女兒數學家教，女方因此被判3月徒刑。

同一場地一天2次性犯罪！性侵女客、性騷女員工 酒吧股東慘了

黃姓雪茄酒吧股東被控親吻女職員嘴、摟女職員腰犯性騷擾案，黃否認犯行；台北地院審理發現，黃同一天曾在店內對女客戶強制猥褻判刑確定，採信女職員、證人說法，依性騷擾罪判他有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。可上訴。

台中逢甲商圈女落單遭襲胸 議員籲普發辣椒水自保

台中逢甲商圈近日驚傳有一名長髮男子隨機襲胸，專挑落單女子下手，得手就落跑，引發附近居民恐慌。民進黨台中市議員林祈烽今質詢要求警方向檢察官建議性累犯交保後需配戴電子腳鐐，監控其行為，市府並普發辣椒水，讓民眾自保。台中市副市長鄭照新表示可以研議。

獨／高雄2線3警官性騷女警邀開房間 7月屆退案件爆發提前申退

高雄市某分局傳出一名二線三星的主管性騷擾女警，不僅開黃腔，還以邀約爬南橫、泡溫泉為由，要女警一起開房間，女警嚴詞拒絕，後提出性騷擾申訴，因認為分局延宕處置，網路貼文質疑官官相護，市警局表示，已展開內部調查，據了解，該名色主管7月屆齡退休，性騷案件爆發後，已申請提早6月退。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。