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獨／高雄色警官邀女警開房間性騷擾行為成立 將記過拔主管職

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獨／高雄色警官邀女警開房間性騷擾行為成立 將記過拔主管職

聯合報／ 記者石秀華張議晨／高雄即時報導

高雄市某分局一名二線三星的主管性騷擾女警，不僅開黃腔，還以邀約爬南橫、泡溫泉為由，要女警一起開房間，女警嚴詞拒絕，後提出性騷擾申訴；據了解，此案經調查小組調查後，昨晚結果出爐，認定性騷行為成立，已報請警局予以記過懲處，並拔除主管職。

對於該名色主管因7月將屆齡退休，在性騷案件爆發後，在警界傳得沸沸揚揚，面子掛不住，已申請提早6月退休；市警局表示，當事人依其權益提出退休申請，經服務機關受理後依退撫法施行細則第44條規定召開考績委員會，檢討涉案或違失情節，並審酌是否應依相關法律進行懲戒或送請監察院審查，再予以審議准或駁。

據了解，由於性騷案成立，色主管想提早退休的希望恐將夢碎，還得等到屆齡才能退休。

該名在某分局擔任二線三星主管的警官，去年10月間性騷擾分局內勤一名女警，不僅開黃腔，還以邀約爬南橫、泡溫泉為由，要女警一起開房間，女警嚴詞拒絕；後傳出因分局延宕處置，近日在網路貼文質疑官官相護。

該分局和市警局昨表示，已於4月8日受理性騷擾案及4月14日受理職場霸凌案，均依規定受理並立即啟動調查，隨後於4月16日召開騷擾調查小組會議，另職場霸凌案則於4月17日召開調查小組會議，2案由該分局外聘委員組成調查小組調查。

此件性騷擾案連兩周登上媒體，該名色主管被本報獨家披露18年前曾已婚外遇女兒28歲的數學廖姓女家教，還帶女兒搬進高市鼓山區新家和廖女同住，讓妻子與父母同住舊宅。

後警官妻子會同警員捉姦，在主臥室撞見吳男打赤膊、穿內褲與身穿T恤、內褲的廖女躺在床上，元配對雙方提告，後對警官丈夫撤告。因警官坦承與廖女發生性行為，說「做愛感覺卡卡的」大概是因廖女裝避孕器的關係，廖女被高雄地院判處3月徒刑，得易科罰金。

由於事件延燒，性騷擾調查小組會議歷經12天調查後，昨晚火速審議後，決議通過該名色警官性騷擾女警行為成立，並呈報市警局予以記過處分，將其調整為非主管職務，以茲懲戒。

高雄某分局兩線三星主管邀女警開房間性騷擾行為經調查後成立，將面臨記過遭拔主管職。本報資料照
高雄某分局兩線三星主管邀女警開房間性騷擾行為經調查後成立，將面臨記過遭拔主管職。本報資料照

高雄 主管 女警

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