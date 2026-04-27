獨／高雄色警官邀女警開房間性騷遭調查 18年前曾外遇女兒女家教

高雄市某分局傳出一名二線三星的主管性騷擾女警，不僅開黃腔，還以邀約爬南橫、泡溫泉為由，要女警一起開房間，女警嚴詞拒絕，後提出性騷擾申訴，全案分局已召開調查小組調查；據了解，該名色主管18年前曾已婚外遇女兒數學家教，女方因此被判3月徒刑。

據了解，該名色主管7月屆齡退休，性騷案件爆發後，已申請提早於6月初退休。該分局表示， 4月8日受理性騷擾案及4月14日受理職場霸凌案，均依規定受理並立即啟動調查，於4月16日召開騷擾調查小組會議；另職場霸凌案4月17日召開調查小組會議，目前2案均由該分局外聘委員組成調查小組調查中。

分局強調，該名主管不論退休與否，無關乎性騷擾案件調查程序，全案仍會持續調查。警官對女警開黃腔邀約開房間性騷擾一事傳開後，讓不少高雄警界人士議論紛紛。

據了解，該名色警官18年前在婚姻存續期間，曾替女兒聘請28歲女家教廖姓女子教數學，雙方看對眼發生婚外情，該名警官當時還帶女兒搬進高市鼓山區新家和廖女同住，讓妻子與父母同住舊宅。

後妻子發現異狀，會同警員到新家捉姦，在主臥室撞見吳男打赤膊、穿內褲與身穿T恤、內褲的廖女躺在床上，元配對雙方提告，後對警官丈夫撤告。

廖女當時辯稱，該名警官未付家教費，將房屋租給她相抵，當時警官只是進屋借廁所，因警方當場未扣到保險套等物證，檢方以2人共處一室，不能證明有姦淫行為，對廖女處分不起訴。

警官妻不服處分結果，向高雄高分檢聲請再議，高分檢發回續查，警官妻約兩人談判並錄音存證，因該名警官坦承與廖女發生性行為，說「做愛感覺卡卡的」大概是因為裝避孕器的關係，廖女也承認已裝避孕器多年，廖被依當年的通姦罪起訴，後被高雄地院判處3月徒刑，得易科罰金。