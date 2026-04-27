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同一場地一天2次性犯罪！性侵女客、性騷女員工 酒吧股東慘了

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

黃姓雪茄酒吧股東被控親吻女職員嘴、摟女職員腰犯性騷擾案，黃否認犯行；台北地院審理發現，黃同一天曾在店內對女客戶強制猥褻判刑確定，採信女職員、證人說法，依性騷擾罪判他有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。可上訴。

檢方指控，黃2024年10月20日0時在台北市中山區自己投資的酒吧內，向站在吧檯的女職員招手示意，未經對方的同意，親吻她的嘴並將舌頭伸進她的嘴巴內，被害人受驚嚇返回吧檯繼續服務其他客人，黃又伸手摟抱她的部，被害人報案，黃被起訴。

法院開庭，黃辯稱，他當天可能有貼近被害人講話，否認親吻對方的嘴及將舌頭伸進對方的嘴巴，稱可能聊天時有伸手摸到被害人，但沒有犯罪意圖。

被害女職員稱，因黃是酒吧大股東，她有向黃敬酒，她站在走道上、彎下腰詢問黃，黃就親她、且伸舌頭，還碰了她的腰跟背，問要不要包養她的話，法官再傳喚4名證人作證，認定黃對女職員性騷擾。

法官調查前案發現，黃性騷擾女職員之前，曾在店內搭訕女客人，牽手將女客人帶離吧檯座位區進入男廁，在廁所內強行將女客人上衣拉鏈拉下伸手撫摸她的胸部，已依強制猥褻罪判刑10月，緩刑2年確定。

法官認為，黃是酒吧股東，應對員工及顧客有所重視，卻於同日在酒吧內先後對不同的被害人為2次犯行，毫無尊重他人身體自主權觀念，且黃於辯論程序時表示「不希望前案緩刑被撤銷」、「如果女職員要我承認我願意承認」，更未體察自身錯誤，考量黃另有強制猥褻前案紀錄，對性騷擾案依法量刑。

黃姓雪茄酒吧股東被控親吻女職員嘴、摟女職員腰犯性騷擾案，台北地院審理發現，黃同一天曾在店內對女客戶強制猥褻判刑確定。性騷擾示意圖，本報資料照片。
黃姓雪茄酒吧股東被控親吻女職員嘴、摟女職員腰犯性騷擾案，台北地院審理發現，黃同一天曾在店內對女客戶強制猥褻判刑確定。性騷擾示意圖，本報資料照片。

性騷擾 猥褻

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