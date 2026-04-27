台中逢甲商圈女落單遭襲胸 議員籲普發辣椒水自保

台中逢甲商圈近日驚傳有一名長髮男子隨機襲胸，專挑落單女子下手，得手就落跑，引發附近居民恐慌。民進黨台中市議員林祈烽今質詢要求警方向檢察官建議性累犯交保後需配戴電子腳鐐，監控其行為，市府並普發辣椒水，讓民眾自保。台中市副市長鄭照新表示可以研議。

台中市議會今天警消環衛業務質詢，市議員林祈烽指出，逢甲商圈日前驚傳一名30多歲的長髮男子隨機襲胸女性，警方雖然很快抓到嫌犯，但很快又交保，如今仍在外溜達，女生只能自求多福。

林祈烽表示，針對這樣的性犯罪者，只要是累犯，要求警方要與檢察官說明交保後要配戴電子腳鐐，以免出去後再危害其他女性。他也說，「現今台中辣椒水都比東泉辣椒醬還出名」，要求市府要普發辣椒水，讓受害女子可以自保。此外，並在案發地點周邊張貼公布性累犯的照片，提醒民眾要提高警覺。

鄭照新表示，除加強與商圈合作會加強監控，若公布其照片，法律上要突破；至於普發辣椒水可以研議。

中市警察局長吳敬田表示，針對類似個案，未來警方會在移送書上註明，跟檢察官建議嫌犯交保後可以配戴電子腳鐐，監控其行為。