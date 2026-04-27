獨／高雄2線3警官性騷女警邀開房間 7月屆退案件爆發提前申退

高雄市某分局傳出一名二線三星的主管性騷擾女警，不僅開黃腔，還以邀約爬南橫、泡溫泉為由，要女警一起開房間，女警嚴詞拒絕，後提出性騷擾申訴，因認為分局延宕處置，網路貼文質疑官官相護，市警局表示，已展開內部調查，據了解，該名色主管7月屆齡退休，性騷案件爆發後，已申請提早6月退。

該分局表示， 4月8日受理性騷擾案及4月14日受理職場霸凌案，均依規定受理並立即啟動調查，於4月16日召開騷擾調查小組會議；另職場霸凌案4月17日召開調查小組會議，目前2案均由該分局外聘委員組成調查小組調查中。

分局強調，對於被女警申訴性騷擾案的主管申請提前退休一事，已呈報市警局；但該名主管不論退休與否，無關乎性騷擾案件調查程序，全案仍會持續調查。

市警局指出，該分局受理申訴後立即進行保護隔離措施並依申訴人意願調整至其他業務組室，並提供諮詢輔導管道協助及通報相關單位，目前由外聘委員調查相關資料。

市警局表示，為確保調查程序的公平性與公正性，並落實對相關當事人之隱私保護,目前案件已進入積極調查階段，相關細節不便對外揭露。本局將秉持「零容忍」原則，待事實釐清後，必將依規嚴正處理，絕不寬貸。