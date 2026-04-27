高雄補習班狼師涉嫌猥褻3學童 受害學童害怕不敢上課

高雄市議員邱于軒今日在議會揭露一名補習班男老師涉嫌猥褻國小男童，抱學生坐大腿、用手觸摸對方私密處，至少有3人受害。邱說，補習班招收範圍涉及多校學生，教育局應有更積極作為，進入校園宣導。教育局長吳立森表示，涉案老師已被停職，並登錄在全國不適任教育人員及查覺系統平台，終身不得再擔任補習班教職員工。

高市議會今早進行教育部門質詢，議員邱于軒指出，一名補習班男性數學老師去11月至今年1月間，涉嫌在教室內對學生伸狼爪，強行抱男學生坐在大腿上、甚至伸手進入褲子撫摸生殖器，受害學童因此害怕不敢上課，返家告訴家長才讓老師的獸行曝光。

「媽媽知道後，心如刀割！」邱于軒質問教育局，全案在相關單位介入調查後已經在今年2月遭高雄地檢署起訴，只知道一班有3名學童受害，補習班招生範圍廣，而且持續上課、持續招生，這名狼師到底教過多少學生？調查範圍有無擴大？

教育局長吳立森回應，1月19日當天立刻將涉案老師停職，並登錄在全國不適任教育人員通報及查覺系統上，他已經終身不得再擔任補習班教職員工；該師被停職後，先進行該班調查，也在補習班展開防治宣導。

吳立森也坦言，這名被控教師教過五個班級、約100位孩子。邱于軒要求，補習班招收的學生不是只有一所學校，為了不漏接每個孩子，除進入補習班宣導外，還要進入學校宣導且積極調查，重視每個孩子的權益。