少年在高雄知名火鍋店廁所非禮8歲女童 家長說法讓網友炸鍋

高雄市一名8歲女童18日晚間和母親至知名火鍋店用餐，席間女童自己去上廁所，沒料，被一名國中少年盯上，尾隨襲胸，還一度想強拉至男廁，女童反抗遭少年拍臀2次，返回座位崩潰大哭，母請店員報警，對方家長卻稱「孩子未成年且有病症」，說法讓網友炸鍋。

受害女童的母親今晚在臉書社團{仁武人}※大小事貼文陳述事發經過指，4月18日晚上8時至9時之間，發生了一件讓她到現在都還無法平復的事情。

女童的母親指，當晚她帶著8歲的女兒外出用餐，女兒只是像平常一樣，自己去上廁所。但在廁所裡，遇到一名陌生男子，對她做出不當觸摸胸部的行為，甚至試圖把她帶進男廁，打開廁所最後一間廁所門要她女兒進去。

女童的母親說，孩子當下拒絕，對方還動手打了她屁股兩下。後回到座位時整個人崩潰大哭，一直說「媽媽我想趕快回家」、「我下次都不要來這間吃飯」，她才知道女兒剛剛經歷了什麼，於是當下立刻請店員協助報警；經店員陪同尋找對方後，已完成報案並提告。

女童的母親表示，此事件讓人很無力的是，對方家長表示「孩子未成年，且有某種病症」，並強調少男的行為不是只有這次，讓人不免擔心這樣的行為會被輕輕帶過。

女童母親懊悔地指出，只是一個再平常不過的用餐時刻，店內人多、環境看起來也安全，孩子平常也有自己去廁所的經驗。當時她在座位上煮食物，從沒有想過，只是短短幾分鐘，會發生這樣讓人一輩子都忘不了的事情，並指這幾天，孩子每天做惡夢、情緒不穩，甚至開始害怕出門，不敢再去外面吃飯。

文末，女童的母親不忘提醒所有家長，孩子不是只有在「危險的地方」才會出事，很多時候，是在我們以為最安全的地方。

貼文引發網友共鳴，不少網友對於少年家長的說法不以為然，有網友認為「這根本不關成不成年，造成傷害就得負責」、「監護人要負責」、「直接提告，不容輕忽」。

轄區三民二警分局指出，鼎山所於18日晚間9時許，接獲報案在三民區大昌二路上某店家內發生糾紛案需要請求協助，經派員到場了解狀況後，已依規定受理偵辦，通知相關人員到案說明，全案將依少年事件處理法及強制猥褻罪移送高雄少年及家事法院審理。