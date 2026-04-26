「妳的屁股很漂亮」板橋女深夜遭襲臀 噁男被逮稱：太漂亮忍不住

新北市1名女子小佳（化名）今晨12時許步行經過板橋區重慶路時，突遭1名男子口出穢語：「妳的屁股很漂亮餒。」還伸手摸她屁股，小佳遭襲爆哭報警。板橋警循線通知犯案的30歲鄭男到案，詢後依性騷擾防治法函送，性騷部分函請社會局裁處。

據了解，遭襲臀的妙齡女小佳在個人Threads上PO文指出，今晨12時許行經板橋區重慶路時，突然感受到身後有人靠近，她警覺的立即轉身並後退，發現1名身形高瘦戴眼鏡，身穿淺灰色上衣、深色長褲的男子緊靠著她，並對她說：「妳的屁股很漂亮餒。」隨後迅速繞道她身側朝她屁股拍打。

小佳當場嚇壞坐在一旁樓梯痛哭，隨後立即報警提出性騷擾告訴及申訴。板橋警獲報調閱監視器鎖定犯案男子身分，今晨4時許通知涉嫌性騷的30歲鄭男到案。鄭男警詢時坦承犯行，供稱因為覺得被害女子太漂亮才會忍不住犯案，警方詢後依性騷擾防治法函送，申訴部分函請新北市政府社會局裁處。