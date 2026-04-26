25年前曾公園載走女童性侵 又涉豐原消防公園猥褻女童 這次無罪理由曝

台中市一名已退休、離婚的男子涉在2023年間於豐原消防公園內，以玩BB槍為由，親吻年約8歲的國小女童、猥褻下體，一審認定，全案僅有女童的單一指述暱稱為「阿伯」的男子有犯行，缺乏補強證據，判無罪，檢方上訴提出女童PTSD，男子25年前曾在公園載走女童後性侵，被判刑7年2月確定，請求改判，但二審仍認證據不足，判男子無罪。

檢警調查，一名已離婚、退休數年的男子在2024年2月至9月間，在台中市豐原消防公園內，見8歲女童常與哥哥至公園遊玩，因哥哥常與友人打籃球，導致女童落單，男子見有機可乘，便以BB槍引誘女童玩耍。

待雙方熟識後，男子涉將女童帶至公園中庭，親吻女童嘴巴，徒手伸入女童內褲撫摸其下體數次猥褻，女童事後將此事告知哥哥、母親，家屬得知後憤而報警處理，檢方依加重強制猥褻罪起訴。

台中地院審理時，男子否認犯行，辯稱僅與女童在公園玩BB槍，未親吻或撫摸其私密部位。

一審審認，女童哥哥、母親的證詞，都屬聽聞女童轉述的傳聞，為重複的累積證據，不具補強證據資格。

此外，女童雖有情緒不穩、害怕等反應，但其在案發期間仍持續多次主動找男子遊玩，與一般性侵被害人迴避加害者的常情有違，情緒反應也可能源自其他壓力，認定證據不足，判處男子無罪。

檢方不服上訴二審，主張女童年幼無知，受BB槍吸引才再度前往公園，且事後經輔導已出現創傷後壓力症候群（PTSD）反應，也指出男子過去曾有類似性侵害前科，曾在2001年間，在公園載走未滿14歲女童後，再往汽車旅館內性侵，男子因此被判刑7年2月確定，案件審理時，男子就未坦認全部犯行，此次又企圖以巧言飾詞脫罪。

台中高分院審認，女童的指訴仍需其他補強證據擔保其真實性，關於PTSD的診斷除了須由精神科醫師為之外，即便罹患該症，也不能作為補強指訴的唯一證據。

二審認定，檢方舉證尚未達一般人均不致懷疑的確信程度，駁回檢方上訴，維持無罪判決，仍可上訴。