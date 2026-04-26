台南法律系男大生偷拍女高中生獲緩刑 檢上訴批他還潛入會考拍上百人

吳姓法律系男大生2年前潛入台南一所高中女廁，持手機偷拍女學生如廁，因他誤觸閃光燈而被發現未遂；檢警查出他竟潛入國中教育會考等場地，偷拍184名女生如廁影像，一審判刑2年、緩刑5年，案經檢察官上訴指吳知法犯法，台南高分院改判6月，不給予緩刑。可上訴。

判決書指出，台南市吳姓男大生2023年10月21日下午1時10分至20分間，在台南市東區一間高中2樓第3間女廁內，手持手機自廁所擋板下方伸出，朝馬桶方向偷拍，為女學生當場發現而未遂；檢警持搜索票前往他的宿舍搜索，發現手機、記憶卡內存有184名不詳女性如廁過程影像。

台南地院合議庭一審考量他未攝得性影像，所生危害較輕，認罪並提出以10萬元和解，目前仍在學且持續接受治療，去年12月依以違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像未遂罪判刑2年、緩刑5年，並應於3年內提供240小時義務勞務，及接受每次2小時性平教育課程3場次。

案經台南地檢署檢察官上訴，吳是大學法律系學生，知法犯法，應作為從重量刑因子，原審量刑過輕，不符罪責相當性原則，更無法遏止再犯，難認妥適；且吳犯後態度不佳，案發後提供2組手機密碼均錯誤，之後更稱「已忘記密碼」，導致浪費大量司法資源破解手機。

檢察官表示，吳在警詢時曾承認已刪除部分偷拍資料，之後刻意提供錯誤密碼，不斷妨礙案件調查，延宕訴訟程序，隨著證據顯現程度供述持續避重就輕，於原審矢口否認犯行；吳雖提出10萬元賠償，但被害女學生受本案影響甚鉅，並未原諒吳，認為應加以嚴懲。

另從其他184名女生如廁偷拍畫面可見，吳自2022年11月起至2023年9月止，在台南各高中、大學、補習班女廁、性別友善廁所，以事先裝設針孔攝影機或手持行動電話等方式，拍攝數名身著國中、高中制服或便服等身分不詳女子如廁照片或影像，實行偷拍行為時間長達將近1年。

檢察官認定，吳未來再犯風險極高，其於原審時否認犯罪，賠償10萬元實為求得輕判及緩刑，並非真心悔悟，且被害女學生並未同意給予緩刑；原審宣告緩刑實有違誤，請撤銷原判決，並為更適當合法判決。

台南高分院合議庭認為，檢察官指出，吳姓男大生曾在2023年5月20日、21日年度國中教育會考舉辦時間，潛入台南市中西區一所高中偷拍許多穿著國中制服的身分不詳女子，相關犯行目前尚未經提起公訴，本於無罪推定及被告不自證己罪原則，應經偵查起訴後，再參酌審究。

合議庭指出，再依被告不自證己罪原則，本應由檢察官自行蒐證調查，負舉證責任，被告並不負有提供手機正確密碼證明自己應構成既遂罪義務；因此不得以吳未配合提供密碼，以供檢察官數位鑑識採證還原，證明應論處既遂罪，而認其犯後態度不佳，浪費司法資源而予加重量刑。

合議庭認定，不過本案應依拍攝少年性影像未遂罪論罪科刑，原審依違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像未遂罪，自有不當，應將原判決撤銷改判；考量吳案發時為就讀大學法律系學生，竟知法犯法，為滿足個人私欲而潛入女廁偷拍，雖然未遂，但已對女學生身心發展造成嚴重影響。

合議庭審酌，吳有偷拍的衝動和行為已有3年，診斷罹患相關衝動、情緒障礙症，考量其認罪，目前仍為大學生；雖然提出10萬元賠償已履行完畢，但女學生表示不原諒，不同意給予緩刑，改依犯兒童及少年性剝削防制條例拍攝少年之性影像未遂罪判刑6月，不予宣告緩刑。