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離譜！男偷拍未成年女友洗澡 窮到賣片給友牟利150元 二審判3年

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

南投縣林姓男子在2023年間與一名12歲少女交往，交往時曾偷拍少女洗澡過程，因林男在隔年時因經濟困頓，將歪腦筋動到女友頭上，以每人150元代價，將影片以當場播放或傳送的方式，兜售給4名友人，但僅一人付錢，一審原判7年2月，二審認應分論併罰，加上適用法條有誤，改判3年徒刑，仍可上訴。

判決指出，林姓男子是成年人，2023年9月間與12歲少女交往，同年11月間，林男趁少女洗澡跟他視訊時，以手機側錄少女洗澡全身裸露的性影像，隔年2月間，林男因經濟狀況不佳、缺錢花用，再將影片以每人150元代價，賣給認識少女的4名友人觀賞，因少女發現外流後，報請處理。

檢方偵查後認定，林男行為涉嫌違反兒少性剝削條例第36條第3項、第4項，意圖營利以違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪，提起公訴。

南投地方法院審理時，認定林男是基於營利意圖而拍攝，依意圖營利以違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪，從一重處斷，重判有期徒刑7年2月。

全案上訴後，台中高分院認定，林男拍攝當時與甲女關係良好，初衷僅為留存自觀，販售行為則是數月後因沒工作缺錢才產生，依據最高法院刑事大法庭見解，應視為犯意各別的兩次獨立犯行，予以分論併罰。此外，因偷拍行為未施以強暴脅迫，也不構成「違反本人意願」的重罪要件。

法官審酌，林男利用被害人之信任進行偷拍，對其隱私權侵害甚鉅，且販售行為導致影像外流，嚴重影響少年身心健全發展。雖然被告犯後坦承犯行並表達和解意願，但至今仍未與被害人及其家屬達成調解或賠償，改依拍攝少年性影像罪判刑1年6月、販賣少年性影像罪判刑2年，應執行3年，仍可上訴。

南投縣林姓男子涉偷拍未成年女友洗澡，還賣給朋友牟利，二審判3年。示意圖／本報資料照片
南投縣林姓男子涉偷拍未成年女友洗澡，還賣給朋友牟利，二審判3年。示意圖／本報資料照片

偷拍 南投

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