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教會隊輔逢甲大學辦營隊 他持手機偷拍女童如廁 更一審獲緩刑免關

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子在3年前擔任某教會夏令營隊輔期間，在舉辦活動的逢甲大學校園內，涉潛入女廁內，以手機拍攝女童如廁，女童警覺報警，警方循線查獲，一審認定陳男以違反本人意願之方法使兒童拍攝性影像罪，判刑3年6月，更一審依最高法院刑事大法庭的見解，認偷拍無壓抑、妨害兒少意思，加上陳已與被害人家屬達成和解，改判1年9月，緩刑5年。

判決指出，陳姓男子在2023年8月間是某教會舉辦「運動健康品格夏令營」的隊輔，活動場地在逢甲大學，陳男明知參加營隊的女童年僅10歲，仍趁女童在該校忠勤樓2樓女廁內如廁時，以手機伸入廁所隔間下方空間方式，開啟錄影功能，偷拍女童裸露下體私密處的性影像。

女童察覺有異，通報警方到場，當場查扣涉案手機、發現偷拍影片。

檢方認定，陳男利用隱匿器材偷拍，剝奪兒童同意被拍攝得選擇自由，無異於壓抑其意願，使其形同被迫遭受偷拍，依兒少性剝削條例36條3項，以違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像罪，提起公訴 。

一審採認檢方見解，依法判陳3年6月徒刑，全案上訴二審後仍駁回，最高法院在今年2月發回台中高分院更一審。

更一審審認，根據最高法院刑事大法庭114年度台上字第1405號判決意旨，若行為人未施以強暴、脅迫、藥劑或催眠術，僅單純以偷拍方式對不知情之兒少拍攝性影像，客觀上並無「壓抑或妨害兒少意思形成或決定自由」之作用，因此不該當兒少性剝削條例第36條第3項重罪構成要件，改依拍攝兒童性影像罪論處。

法官審酌，陳男身為教會夏令營隊輔，本應盡心維護參加營隊的學生安全，卻因一己私慾偷拍，造成女童身心受創，影響其人格及身心健全發展，所生損害非輕，但考量陳男始終坦認犯行，也已與被害人成和解，履行賠償完畢。

法官指出，綜合考量陳男過去也無前科等情狀後，認陳男經此教訓應知警惕無再犯之虞，撤銷原審判決，改判1年9月徒刑、緩刑5年，緩刑期間付保護管束，另參加法治教育3場，仍可上訴。

台中市陳姓男子擔任教會隊輔時，涉在逢甲大學的女廁內，偷拍女童如廁，更一審判緩刑。圖／示意圖
台中市陳姓男子擔任教會隊輔時，涉在逢甲大學的女廁內，偷拍女童如廁，更一審判緩刑。圖／示意圖

最高法院 夏令營 校園

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