東北角某浮潛店男更衣室偷拍隔壁女淋浴 上訴改判2月罰金得6萬

蔣姓男子前年9月東北角新北市貢寮海域某家浮潛店更衣室更衣時，發現與與隔壁更衣室的間隔牆並未延伸至天花板，持手機拍攝隔壁女子淋浴、更衣性影像。法官去年依無故攝錄他人性影像罪判處有期徒刑4月，他不服上訴，因達成和解且履行，二審改判2月，易科罰金得6萬元。

基隆地院判決指出，蔣男前年9月某日上午到新北市貢寮區海域某家浮潛店更衣室更衣時，見與隔壁更衣室的間隔牆並未延伸至天花板，留有空間可互通，持iPhone 13手機開啟錄影功能，高舉手機自他所處更衣室上方朝隔壁更衣室攝錄。

蔣男一審被判有期徒刑4月，可易科罰金，他不服判決提出上訴，他坦承犯行，已與告訴人達成調解並如數給付調解價金完畢，請求減輕其刑，並請宣告緩刑。

二審法官審酌指出，二審審理期間蔣男已與告訴人達成調解，並履行賠償金，被告以原審未能衡酌上情上訴為有理由，因此撤銷改判。

法官說明未宣告緩刑理由，主要認為張男與告訴人素不相識，僅偶然於同一浮潛店相遇，張男趁機在更衣時偷偷攝錄，全然不尊重他人身體隱私界線，考量改判得易科罰金，認為無宣告緩刑必要。

法官指出，依刑法第319條未經他人同意，無故以照相、錄影、電磁紀錄或其他科技方法攝錄其性影像者，處3年以下有期徒刑。

據一名資深潛水教練表示，浮潛海域浮潛店的更衣淋浴室多可自由出入，有的浮潛店並沒有分區分男或女使用，因此多是男女共用，有的上方留有空間互通，高舉手機偷拍到隔壁他人影像屬違法行為。

教練建議，浮潛女性在淋浴更衣時，應注意左右相鄰更衣室有沒有人，並注意左右更衣室有無偷拍的舉動或其他異常行為，也可請其他同行親友注意，保障自己的隱私及安全