宿舍共用盥洗室淪偷拍現場 男警連2天偷拍女警洗澡判賠60萬

南投縣一名張姓員警竟利用宿舍環境，連續2天潛入共用盥洗室偷拍女警洗澡，被害人提出民事訴訟，求償200萬元。南投地方法院審理後，認定男警行為嚴重侵害隱私與人格權，判決須賠償60萬元，全案仍可上訴。

判決指出，張男任職於南投縣警察局某分局，民國114年3月間，利用與被害女警同住分局4樓宿舍之便，分別於3月19日凌晨4時及3月20日凌晨0時，潛入男女共用盥洗室，趁女警沐浴時，持iPhone手機自門板上方伸入偷拍，合計錄得5段影像。

法院審酌認為，張男並非一時衝動，而是刻意選擇深夜時段、連續犯案，具明顯計畫性，且利用宿舍環境的隱蔽性與同僚間信任關係，降低被害人戒心，行為惡性重大。

被害女警主張，事發後身心受創嚴重，長期陷入焦慮、恐懼與羞辱情緒，並持續接受心理諮商，職場信任關係也因此瓦解，提起刑事附帶民事訴訟，請求精神慰撫金200萬元。

張男於審理時坦承犯行，並辯稱犯後深感悔意，且經診斷罹患混合焦慮及憂鬱情緒的適應障礙症，另有年幼子女及年邁雙親需扶養，請求法院酌減賠償至15萬至20萬元。

不過，法官未採信其減輕主張。判決指出，張男身為警務人員，本應遵守法紀、保障人民權益，卻反而利用職務與生活環境之便，重複竊錄他人沐浴之高度私密影像，已嚴重侵害隱私權與人格尊嚴。

法官認為，被害人所受精神痛苦深重且具持續性，綜合雙方身分、經濟狀況及侵害程度，最終判決張男應賠償60萬元，以資填補損害。