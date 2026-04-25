台中補教師私訊「玩大人遊戲」 脅迫小兄妹環抱拍裸照...重判11年

台中賴姓補習班老師在IG上自稱「美樂蒂」，向10歲女童引誘稱「玩大人的遊戲」索取裸照，再以此威脅女童哥哥要散布，強逼兄妹自拍環抱、摸下體不雅照，檢警尋網路IP位置抓到賴，但他辯稱遭冒用；法院勾稽證據不採信，一、二審都依脅迫使兒童自行拍攝性影像罪判他11年，仍可上訴。

檢警調查，賴男2022年用IG帳號名「美樂蒂」認識10歲女童，攀談問她「要不要玩大人的遊戲」，引誘自拍裸照，賴再私訊女童的哥哥，表示握有他妹妹的性影像，脅迫兄妹「先完成10個任務才會刪照」若不從就要散布。

兄妹心生畏懼，只能陸續依賴的指示，由哥哥拍妹妹裸照、2人環抱及摸下體等，再將性影像傳給賴男觀覽。

台中地院一審時，賴辯稱沒有使用「美樂蒂」這個帳號，家中經營工廠的WIFI密碼包括家人、工人都知道可使用，自己當時去補習班上班，且正值大考他忙著幫學生解題目，根本沒空傳訊息給兄妹。

一審查，登入IG須輸入手機密碼，再輸入特定IG帳號、密碼，而特定時間的特定IP位址，僅能指向特定手機門號提供的行動網路，因此使用該手機網路IP位址登入該IG帳號之者，必為該手機門號的申請登記人，認定賴就是使用「美樂蒂」帳號的人。

一審認為，賴為滿足私慾，無視女童、少年均未成年，性隱私的自我判斷力、保護能力未成熟，且2人還是兄妹，侵害兄妹身心健康、人格發展，依脅迫使兒童自行拍攝性影像罪判賴11年。

賴男不服上訴仍否認犯行，主張本案需長時間、高強度專注與隱私的誘騙、脅迫對話，依補教業日常經驗，鮮少有老師上課時間回覆訊息，認為一審對補教工作嚴重誤解，多出於主觀臆測，違反無罪推定等原則，主張無罪。

台中高分院案二審查，賴自始至終都沒提出任何手機遭植入惡意程式，或IP位置被擷取、利用或偽造變造證明，僅空言稱「不能排除」有該等狀況，相關IP使用人、手機門號，及「美樂蒂」使用賴住處WIFI上網等，種種均指向「美樂蒂」與賴息息相關，可見他就是「美樂蒂。」

二審認定，一審已相互勾稽證據，認事用法、量刑均無違誤，賴上訴無理由，判處駁回。