威脅「去學校鬧、去家潑漆」！惡男七度性侵女高一生 下場曝光

邱姓男子在網路結識一名15歲高一女生小花（化名），邱竟以「報警抓你做八大」、「跟你爸說你做八大的事情，會去你學校鬧事、去你家潑漆、貼對你不利的傳單、讓新竹人都知道你」等方式恐嚇脅迫，讓小花心生恐懼，陸續於汽車旅館對小花性侵7次；新竹地院審理終結，將邱依成年人故意對少年強制性交罪判刑3年8月。

判決書指出，邱男去年10月初透過社群軟體Instagram認識僅15歲的高一女生小花，並成為男女朋友，幾天後兩人就在汽車旅館發生性行為2次。

去年10月17日下午，邱男在汽車旅館房內對小花恐嚇「你出去試試看，你若離開，我就要報警抓你做八大」，以此方法讓小美心生畏懼，進而性侵3次。

同月24至26日，邱男在汽車旅館房內再次對小花恐嚇，稱「你如果逃走我就要報警，跟你爸說你做八大的事情，我還會去你學校鬧事，我也會去你家潑漆，我還要貼對你不利的傳單，我會讓新竹人都知道你」，再次違反小花意願，對其性侵4次。

法官認，邱男明知小花年僅15歲，正處於身心與人格發展重要階段，對兩性關係仍處於懵懂狀態，竟與對方發生性行為，更為了滿足自身慾望而強制性交，對小花造成身心傷害，事後雖成立調解，卻未依約賠償分文，審酌依對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪、兩個成年人故意對少年犯強制性交罪判刑3年8月。