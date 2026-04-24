「希望受法律處分」男網友被假冒身分上傳性影像 22歲男遭判刑1年4月

彰化縣1名男子還未成年時，說服男網友傳送臉部、上身、性器官的性影像，佯稱是自己的性影像上網公開，未料年滿18歲後上傳男性自拍裸佯稱是本人，至少7名網友索取，部分私訊聊天對話用前一男網友的大頭照和性影像。彰化地方法院審結，依犯非務機關非法利用個人資料罪，判處有期徒刑1年4月。

判決書指出，今年22歲男子在2023年間透過臉書認識同樣未滿18歲男網友，索取自拍裸露上身、性器官及有完整臉部特徵的照片，男網友私訊傳送，男子取得後上網到自設網頁，隨後陸續在臉書、Instagram佯稱性影像是他本人，網友取得簡易密碼即可瀏覽內容（這部分所涉罪嫌，已由彰化地方法院少年法庭裁定予以訓誡及假日生活輔導）。

未料男子年滿18歲仍不知悔改，2024年在住處上網申設IG帳號，刊登男性自拍未露臉的上身裸露、上半身圖案遮掩的限時動態，並加註轉發者可向他索取影片等文字，隨即有網友以IG聯繫他，他接續以IG私訊發給7名網友，並在部分私訊聊天對話中使用先前男網友完整臉部片，以此方式提供特定人觀覽男網友性影像。男網友發現後，再度報警。

彰化地方法院審酌，男子明知男網友為少年，竟擅行假冒少年傳播性影像、臉部特徵給特定網友，以換取其他網友的性影像，僅為滿足自己性欲，動機顯屬可議，又使用網路供網友觀覽，使少年需終日惶恐於性影像遭他人觀覽，損及少年掌握自己資訊及名譽等權利，所生損害非輕，男網友表示「我不願和解，希望男子受到法律處分」，惟考量男子犯後始終坦承犯行，兼衡素行、自述智識程度、經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。可上訴。