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蹲在圖書館外偷拍女子大腿、小腿被判無罪 法院理由曝

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣1名女子在圖書館外被偷拍，報警當場逮捕邱姓男子，詢問後移送偵辦。彰化地方法院審結，認為未拍攝女子短褲內部或其他身體隱私部位或行為舉止，偷拍罪證不足，判處邱男無罪。

判決書表示，1女子去年5月在某鎮立圖書館外見，發現邱男手持iPhone 8智慧型手機，開啟內建數位錄影功能，蹲在圖書館外並放低鏡頭偷拍，女子察覺有異即報警處理，警獲報到場，扣得手機等證物，依涉犯無故竊錄他人身體隱私部位罪移送偵辦。

邱男坦承持手機拍女子的大腿及小腿，但沒拍攝女子短褲內身體部分。法官看拍攝錄影截圖，手機錄影內容是女子行走在街道上，拍攝範圍僅及小腿和大腿。

彰化地院認為，邱男拍攝內容未拍攝女子短褲內部徎其他身體隱私部位或行為舉止，自難認照片內容屬於女子那時正進行的非公開活動而侵害她的「個人隱私」，從而邱男拍攝內容是否確有侵害女子的「個人隱私」而得以保護個人隱私的妨害秘密罪責相繩，已非無疑。

各項證據僅能證明邱男確有拍攝女子的行為，此舉固不足取，惟這種行為與無故以照相竊錄他人非公開活動罪的構成要件有差別，犯罪證據在客觀上未達於通常一般人均不致有所懷疑，上述說明即屬不能證明邱男犯罪，應諭知無罪。可上訴。

彰化地方法院判處涉嫌偷拍的邱男無罪。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院判處涉嫌偷拍的邱男無罪。記者簡慧珍／攝影

圖書館 偷拍 彰化縣

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