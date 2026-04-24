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北市某國小教練偷拍42生受害 教育局罰2100萬、社會局公布姓名

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

北市某國小籃球隊教練戚冠民涉在廁所以手機偷拍學生更衣，還被查出在任職期間對不同被害學生，未經同意擅自拍攝並蒐集影像個資，共42人受害。北市教育局今證實已解聘並開罰2100萬元；社會局公告姓名。

教育局表示，去年12月29日接獲通報後，即啟動查處機制；30日派督學入校了解，並向家長說明，當日即解聘涉案教練，並對相關違規情事從重、從速裁罰2100萬元；31日檢察官拘提該名涉案教練。

教育局說，經查當事人今年1月15日由法院裁定羈押後，分別依違反個人資料保護法、兒童及少年福利與權益保護法，於1月30日登載至「教育部各教育場域不適任人員通報及查詢系統」，確保終身不得任用；3月經學校性平調查結果認定性騷擾屬實函送社會局依兒少法續處。

教育局強調，已督導學校依性別平等教育法規定啟動調查與輔導機制，並全面清查北市各校聘用情形，防堵不適任人員再次進入教育場域；另函請運動部及相關運動協會就其證照資格依法處理。此外，教育局與社會局已建立支持機制，提供受影響學生及家長心理與輔導資源，並將持續強化各校進用人員查核與教育訓練，確保校園安全。

社會局已於3月30日公告，戚冠民違反兒童及少年福利與權益保障法第49條第1項第15款規定，依同法第97條規定公布姓名。

公告指出，戚任職北市某國小教師期間，經該校調查認定於去年間多次在學校廁所內，以手機竊錄1名學生更衣、如廁過程及該生身體隱私部位的性影像行為，已構成性騷擾。

公告說，另查戚於北市所屬學校任職期間，分別在不同時點或針對不同被害學生，未經同意擅自拍攝並蒐集影像個資，受害學生共42名，違反個人資料保護法，違法情節重大，已核屬兒少權法第49條第1項第15款規定「對兒童及少年為不正當之行為」。

教育局強調，面對涉及性平及兒少保護事件，市府一律採取「嚴辦嚴懲」立場，持續督導學校落實正向管教與法治教育，維護學生受教權益與友善校園環境。

北市某國小籃球隊教練戚冠民涉在廁所以手機偷拍學生更衣，還被查出在任職期間對不同被害學生，未經同意擅自拍攝並蒐集影像個資，共42人受害。照片人物非新聞當事者。示意圖／聯合報系資料照片
北市某國小籃球隊教練戚冠民涉在廁所以手機偷拍學生更衣，還被查出在任職期間對不同被害學生，未經同意擅自拍攝並蒐集影像個資，共42人受害。照片人物非新聞當事者。示意圖／聯合報系資料照片

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