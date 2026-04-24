女高中生遭當街摀嘴拖草叢 嫌犯有反覆施行、逃亡之虞遭聲押

台南永康區一名高中女學生放學遭男子摀嘴拉扯，有路人見義勇為救人，校園旁當街犯案引發恐慌，警方昨晚循線查獲43歲蔡姓男子，依涉強盜未遂、妨害性自主未遂及傷害等罪嫌送辦，經檢方訊問後認他犯罪嫌重大，且有反覆實施犯罪、湮滅證據及逃亡之虞，向法院聲押。

檢方指出，經婦幼保護專組檢察官訊問蔡男後，認他涉犯兒童及少年福利與權益保障法、刑法中對少年強制性交未遂，以及兒童及少年福利與權益保障法、刑法中對少年強盜未遂等重罪犯罪嫌疑重大，有反覆實施同一犯罪、湮滅證據及逃亡之虞，傍晚向台南地院聲請羈押。

永康警分局調查，蔡並非在地人，犯案前卻幾乎天天都會到學校附近遊蕩，但時間都沒有固定，案發前也大在附近遊蕩一個多小時。在嫌犯住處，也沒有收出任何可疑物品，警方查扣他的電腦和手機、了解有無其他作案的證據。

前天傍晚6點左右一名女學生放學要到車站搭車騎行經永康某高中旁工地附近，突遭一名戴口罩手套，有濃厚檳榔味男子自後方攻擊，摀住女學生嘴巴、拉扯書包，要將女學生拉走，並強行拖入工地旁草叢意圖不軌。

當時是上下班尖峰時刻放學的學生也很多，警方說，犯案當下剛好一名陳姓路人見義勇為，聽聞動靜後立即手持木棍上前喝斥制止，犯嫌見狀隨即趁隙逃逸。女學生因熱心民眾協助脫困。女學生因為強力抵抗全身多處受傷，仍忍痛拍下男子背影提供警方指認。