他在夜店與25歲女共舞「2度」指侵卻判緩刑 判決理由曝光

王姓男子在夜店與25歲女子共舞，趁機2次將手伸進對方內褲指侵，檢方依強制性交罪起訴他；台北地方法院審理，王認罪、與女方和解，法官判王有期徒刑1年9月，但緩刑5年，緩刑期間付保護管束。可上訴。

王2024年9月26日凌晨3時許，在台北市信義區「ROOO NIGHT CLUB」夜店舞池內與被害女子跳舞，檢方指控，王與對方互動之際，將手伸進被害女子內褲裡指侵，被害人一度將王推開，王自後方強抱被害人，再次將手伸進被害人內褲指侵。

被害人不甘受辱轉知安管人員，由安管人員向信義分局報案，檢方偵辦，將王依強制性交罪提起公訴。

王姓男子坦承犯案，法官根據被害人指述、警方鑑定書、現場監視器影像截圖等認定王成立犯罪；法官認為，王2度指侵時間密接，侵害同一法益，論處王犯一罪即可。

判決指出，強制性交罪法定刑為3年以上、10年以下有期徒刑，王對被害人強制性交行為固然不足取，不過，考量他坦承犯行、與被害人達成調解並已按照調解條件履行如數賠償，可見他知道以積極態度謀求諒解，可適用刑法減刑規定。

判決書說，王只因一時性慾衝動犯罪，未能慮及被害人可能身心受創，雖在警詢、偵查時否認犯行，但審理期間已坦認犯行，考量他無再犯之虞，依法量刑並予緩刑宣告。