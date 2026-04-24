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在台鐵廁所裝針孔…高鐵員工涉偷拍遭解僱 公司致歉：強化偵測檢查

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導

台灣高鐵公司今表示，針對本公司員工涉嫌於臺鐵新左營站廁所內裝設針孔攝影機乙案，台灣高鐵公司謹對所屬員工造成社會恐慌及諸多負面影響，致以最誠摯之歉意。

高鐵公司指出，鑒於此事已嚴重影響公眾權益及旅客感受，更損及旅客對公共環境與安心乘車之權益與信賴，故於今(24)日依據《勞動基準法》第12條第1項第4款「違反勞動契約或工作規則，情節重大者」，得不經預告終止勞動契約規定，予以涉犯人員解僱。

本公司於獲悉本案後即全力配合警方偵辦，並於獲悉後第一時間派員偵測站內員工廁所、更衣室，更要求車站將每日營業前檢查作業中之「反針孔偵測」項目，進一步強化落實，所幸迄今均無發現異常，敬請旅客安心搭乘。

本公司一向要求員工行為必須堅守「紀律、正直、效率、創新、明理」五大核心價值，並在安全、準時、舒適的基礎上，秉持「Go Extra Mile」的態度提供旅客優質服務。對於不肖員工涉犯此案，本公司深感痛心疾首！對於員工涉及不法類案，更會秉持「絕不寬貸」之堅定立場，從嚴從速處理，杜絕少數害群之馬危害公共權益及旅客安全。

高鐵員工驚傳在台鐵男廁小便斗上裝針孔攝影機，<a href='/search/tagging/2/偷拍' rel='偷拍' data-rel='/2/103666' class='tag'><strong>偷拍</strong></a>民眾如廁，清潔人員打掃時才發現，預估上千男性受害者。圖／報系資料照片
高鐵員工驚傳在台鐵男廁小便斗上裝針孔攝影機，偷拍民眾如廁，清潔人員打掃時才發現，預估上千男性受害者。圖／報系資料照片

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