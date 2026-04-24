隱匿性騷案逼女黨工向加害人道歉 民進黨青年部前主任判1年2月

時任民進黨青年部主任蔡沐霖被控隱匿性騷擾申訴案，利用職場權勢以「你給人家燒到龜覽趴火」等話怪罪被害女黨工，還調派女黨工職務及要求向涉性騷擾的男黨工道歉，依強制罪嫌起訴，台北地方法院審理，今判蔡有期徒刑1年2月。可上訴。

蔡沐霖2020年5月就任民進黨青年部主任，隨即延攬他參選新北市立委時的競辦陳姓助理擔任青年部資深專員。

依檢察官指控，受害女黨工向蔡沐霖反應遭陳性騷擾，蔡卻未依「性別工作平等法」、黨部性騷擾申訴及懲戒處理辦法提供女黨工應有的保護及協助，還怪罪女黨工「你給人家燒到龜覽趴火」，並表示「雄性動物追求異性，總會被傷自尊」等。

檢方查出，蔡沐霖也涉在會議上辱罵女黨工「三字經」，並要求不擅長外語的女黨工調往國際部承辦外賓招待工作、或選擇資遣、或向陳道歉，女黨工為保住原本工作，只能選擇向陳道歉。

檢方調查，2020年8月20日晚間，女黨工在台北市中華路錢櫃KTV向陳道歉，道歉後，再向蔡沐霖報告結果，不過，女黨工2020同年11月離職，2023年6月2日在臉書揭發此事，蔡沐霖的犯行才曝光。

檢察官偵辦認為，蔡沐霖為消弭性騷擾申訴案，接獲檢舉後以言語騷擾、當眾飆罵檢舉人的行為，已創造高壓職場，女黨工實際上屬於較弱勢地位，難以秉持自己的想法做決定，並陷於不得不的處境、陷入只能交易的不自由。

檢方認定，蔡沐霖當時已知悉女黨工遭到性騷擾，卻未立即有效糾正或補正措施，更要求女黨工選擇向性騷擾行為人道歉，蔡的行為難認符合社會的相當性，為法秩序所不可容忍，認定蔡涉犯刑法強制罪。