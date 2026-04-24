高雄噁男等紅燈對女騎士露鳥手淫 還尾隨趴她愛車扯尿急

高雄市一名王姓男子騎車停等紅燈時，竟趁空檔對著一旁的陌生女騎士裸露生殖器手淫，更令人毛骨悚然的是，王男事後還一路尾隨女騎士返家，甚至整個人趴在女方的機車坐墊上數分鐘，隨後才拿衛生紙擦拭坐墊離去，面對檢警調查，王男竟瞎扯自己只是「尿急」，遭法官依監視器畫面狠狠打臉，依公然猥褻罪判處拘役50天。

判決書指出，去年6月29日近中午時，女騎士騎乘機車行經前鎮區佛佑路與佛道路口停等紅燈時，王男騎車停靠至其左側，女騎士起初不以為意，卻驚見王男竟褪去褲子，大剌剌地把玩生殖器長達近20秒。

女騎士受到驚嚇，趁綠燈亮起趕緊騎車逃離現場，不料王男竟意圖不軌，一路尾隨女騎士返家，並將機車停在女方住處對面馬路旁，繼續裸露下體、多次轉頭死盯著女方，行徑極度囂張。

當女騎士走回住處上樓後，王男不僅沒有離開，反而將自己的機車移至女騎士的機車旁停放，隨後他竟下車轉向女騎士的機車，整個人趴坐在女騎士機車上長達數分鐘，滿足私慾後，他才慢條斯理地打開自己機車的置物廂，拿出衛生紙擦拭雙手與女騎士的機車坐墊，最後將衛生紙丟入水溝逃逸。

面對檢方指控，王男雖承認有裸露生殖器，卻矢口否認猥褻，辯稱「我當時尿急在尿尿」。案經法官審理，法官指出，一般人若遇生理需求急於排尿，必然會尋找公廁、店家或隱蔽處，且見到他人在旁定會遮掩迴避，然而監視器畫面中，王男不僅面向馬路直接裸露，過程中不斷回頭緊盯被害人，更不時以手套弄，完全沒有排尿行為，甚至還有閒情逸致趴拭女方機車坐墊。

法官批評王男所言根本是臨訟卸責的狡辯之詞，毫不足採，再審酌王男過去已有公然猥褻前科，卻不知自重，再次於公眾得共見共聞之道路旁為猥褻行為，嚴重敗壞社會風氣，且犯後矢口否認、無故不到庭，顯見毫無自省能力，最終依公然猥褻判處拘役50天。