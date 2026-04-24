快訊

北海道驚傳動物園棄屍！男職員稱將妻遺體棄於園內焚化爐「隔天仍正常上班」

捷運萬大線傳工安意外！2工人遭掉落鐵管砸傷送醫

柯文哲被爆深夜現身新光醫院「電人」？ 院方回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄噁男等紅燈對女騎士露鳥手淫 還尾隨趴她愛車扯尿急

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名王姓男子騎車停等紅燈時，竟趁空檔對著一旁的陌生女騎士裸露生殖器手淫，更令人毛骨悚然的是，王男事後還一路尾隨女騎士返家，甚至整個人趴在女方的機車坐墊上數分鐘，隨後才拿衛生紙擦拭坐墊離去，面對檢警調查，王男竟瞎扯自己只是「尿急」，遭法官依監視器畫面狠狠打臉，依公然猥褻罪判處拘役50天。

判決書指出，去年6月29日近中午時，女騎士騎乘機車行經前鎮區佛佑路與佛道路口停等紅燈時，王男騎車停靠至其左側，女騎士起初不以為意，卻驚見王男竟褪去褲子，大剌剌地把玩生殖器長達近20秒。

女騎士受到驚嚇，趁綠燈亮起趕緊騎車逃離現場，不料王男竟意圖不軌，一路尾隨女騎士返家，並將機車停在女方住處對面馬路旁，繼續裸露下體、多次轉頭死盯著女方，行徑極度囂張。

當女騎士走回住處上樓後，王男不僅沒有離開，反而將自己的機車移至女騎士的機車旁停放，隨後他竟下車轉向女騎士的機車，整個人趴坐在女騎士機車上長達數分鐘，滿足私慾後，他才慢條斯理地打開自己機車的置物廂，拿出衛生紙擦拭雙手與女騎士的機車坐墊，最後將衛生紙丟入水溝逃逸。

面對檢方指控，王男雖承認有裸露生殖器，卻矢口否認猥褻，辯稱「我當時尿急在尿尿」。案經法官審理，法官指出，一般人若遇生理需求急於排尿，必然會尋找公廁、店家或隱蔽處，且見到他人在旁定會遮掩迴避，然而監視器畫面中，王男不僅面向馬路直接裸露，過程中不斷回頭緊盯被害人，更不時以手套弄，完全沒有排尿行為，甚至還有閒情逸致趴拭女方機車坐墊。

法官批評王男所言根本是臨訟卸責的狡辯之詞，毫不足採，再審酌王男過去已有公然猥褻前科，卻不知自重，再次於公眾得共見共聞之道路旁為猥褻行為，嚴重敗壞社會風氣，且犯後矢口否認、無故不到庭，顯見毫無自省能力，最終依公然猥褻判處拘役50天。

高雄地方法院。圖／本報資料照
高雄地方法院。圖／本報資料照

高雄 猥褻

延伸閱讀

台中男猛問女鄰居日常、偷翻內衣褲 竟辯：想看有無生理反應

師生關係崩壞！嘉義高校女教練性侵未成年女隊員遭判刑

兒下車暴衝遭撞…家長索賠20萬醫藥費！影片曝光網驚：是台中都市傳說

例行賽被橫掃僅供參考 完全體騎士有望4戰就淘汰暴龍！

相關新聞

大學生玩手遊誘13歲少女互換裸照 害罹鬱症判刑2年

19歲男大學生透過手機遊戲結識年僅13歲的少女，竟以「我也能拍給妳」為誘餌，慫恿涉世未深的少女拍下4段裸露隱私部位的影像，少女事後因極度擔憂影像外流，身心受創罹患鬱症，高雄地方法院審結，依違反兒童及少年性剝削防制條例判處謝男有期徒刑2年。

影／台南女高中生當街遭強拉拖草叢嚇壞 警逮43歲男送辦建請聲押

台南市永康區一名高中女學生放學遭男子摀嘴拉扯、所幸有路人見義勇為救人，校園旁當街犯案引發恐慌。警方昨晚查獲43歲蔡姓男子，上午偵訊預計下午依強盗未遂、妨害性自主未遂及傷害等罪嫌移送檢方偵辦，並建請聲押。

高雄噁男等紅燈對女騎士露鳥手淫 還尾隨趴她愛車扯尿急

高雄市一名王姓男子騎車停等紅燈時，竟趁空檔對著一旁的陌生女騎士裸露生殖器手淫，更令人毛骨悚然的是，王男事後還一路尾隨女騎士返家，甚至整個人趴在女方的機車坐墊上數分鐘，隨後才拿衛生紙擦拭坐墊離去，面對檢警調查，王男竟瞎扯自己只是「尿急」，遭法官依監視器畫面狠狠打臉，依公然猥褻罪判處拘役50天。

「浮現祭」音樂節驚傳色狼 23歲男連兩天猛貼女子磨蹭猥褻

王姓男子去年在台中清水鰲峰山公園參加「浮現祭音樂節」，竟然連續2天朝舞台下1名女子猥褻，多次刻意繞到她背後，再貼近用下體磨蹭其臀部，女子向主辦方反應報案查獲；法院審酌，王男是年滿23歲成年人，不尊重女子性自主，依強制猥褻罪判他6月，可上訴。

台南男在任職餐廳內女廁偷拍被抓 竟是女友聯繫受害人舉報

陳姓男子多年前利用任職台南某餐廳之便，將小型行車紀錄器裝在女廁衛生盒下方，偷拍店家女性親友如廁畫面，女友前年查看其記憶卡後發覺有異，透過臉書聯繫女方，經比對其美甲特徵確認遭偷拍，法官認陳犯無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪處拘役50日。

台中男猛問女鄰居日常、偷翻內衣褲 竟辯：想看有無生理反應

台中王姓男子在西屯區租屋，持續近2年頻繁打探女鄰居生活起居，後來更大膽3度翻找她貼身衣物，被查獲竟辯稱自己有性功能障礙，還說「好奇看男性、女性內衣褲會不會有生理反應」；法院以他造成女子心理壓力，依跟蹤騷擾罪判他拘役30日，可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。