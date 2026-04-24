大學生玩手遊誘13歲少女互換裸照 害罹鬱症判刑2年

19歲男大學生透過手機遊戲結識年僅13歲的少女，竟以「我也能拍給妳」為誘餌，慫恿涉世未深的少女拍下4段裸露隱私部位的影像，少女事後因極度擔憂影像外流，身心受創罹患鬱症，高雄地方法院審結，依違反兒童及少年性剝削防制條例判處謝男有期徒刑2年。

判決書指出，19歲謝姓男大生於2024年4月間，透過網路手遊認識一名13歲少女，兩人互加LINE好友，謝男明知對方未成年，仍主動傳送「妹妹回想怎麼樣澀澀呢」等語挑逗。

少女起初防備心重，回覆「你不會外流吧」，謝男為達目的，便以退為進誆稱「如果妳要我也能拍給妳」、「如果妹妹覺得自己拍不公平，想看我的我也可以拍喔」，藉由提出「互換裸照」的保證卸下少女心防，成功誘使對方拍下4個未露臉但裸露胸部及私密處的影像檔案。

法官開庭時，謝男對客觀事實坦承不諱，但其辯護律師辯稱少女在案發前幾小時，也曾用微信傳送性影像給另名暱稱「我有老婆小孩勿聊」的網友，主張少女傳給謝男的檔案可能只是舊檔重製，並非受謝男引誘才重新拍攝。

對此，法官指出，依據新修訂的兒少性剝削防制條例，使兒少拷貝既有電子訊號製成新檔案，同樣涵蓋於製造規範內，況且經勘驗比對，少女傳給謝男的影像與傳給他人的檔案，在拍攝方向與角度上均有差異，顯然是受謝男慫恿後另行拍攝。

法官認為，謝男明知少女年幼，對於提供性影像的後果缺乏判斷能力，竟為滿足私慾積極誘騙，已明確構成引誘行為。

案發後少女因日夜擔憂影像外流，經身心科醫師診斷罹患鬱症，合併注意力、記憶力下降與睡眠障礙，須長期接受藥物治療與心理諮商。

法官考量，審酌謝男犯案時年僅19歲、思慮不周，犯案時間短暫且無證據顯示有將影像外流散布，加上審理期間終能坦承犯行，客觀上情堪憫恕酌減其刑，但仍量處有期徒刑2年，不過由於迄今未能獲得被害人及家屬諒解，且遲至法院審理期間才認罪，因此不予宣告緩刑。全案仍可上訴。