快訊

北海道驚傳動物園棄屍！男職員稱將妻遺體棄於園內焚化爐「隔天仍正常上班」

捷運萬大線傳工安意外！2工人遭掉落鐵管砸傷送醫

柯文哲被爆深夜現身新光醫院「電人」？ 院方回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

大學生玩手遊誘13歲少女互換裸照 害罹鬱症判刑2年

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

19歲男大學生透過手機遊戲結識年僅13歲的少女，竟以「我也能拍給妳」為誘餌，慫恿涉世未深的少女拍下4段裸露隱私部位的影像，少女事後因極度擔憂影像外流，身心受創罹患鬱症，高雄地方法院審結，依違反兒童及少年性剝削防制條例判處謝男有期徒刑2年。

判決書指出，19歲謝姓男大生於2024年4月間，透過網路手遊認識一名13歲少女，兩人互加LINE好友，謝男明知對方未成年，仍主動傳送「妹妹回想怎麼樣澀澀呢」等語挑逗。

少女起初防備心重，回覆「你不會外流吧」，謝男為達目的，便以退為進誆稱「如果妳要我也能拍給妳」、「如果妹妹覺得自己拍不公平，想看我的我也可以拍喔」，藉由提出「互換裸照」的保證卸下少女心防，成功誘使對方拍下4個未露臉但裸露胸部及私密處的影像檔案。

法官開庭時，謝男對客觀事實坦承不諱，但其辯護律師辯稱少女在案發前幾小時，也曾用微信傳送性影像給另名暱稱「我有老婆小孩勿聊」的網友，主張少女傳給謝男的檔案可能只是舊檔重製，並非受謝男引誘才重新拍攝。

對此，法官指出，依據新修訂的兒少性剝削防制條例，使兒少拷貝既有電子訊號製成新檔案，同樣涵蓋於製造規範內，況且經勘驗比對，少女傳給謝男的影像與傳給他人的檔案，在拍攝方向與角度上均有差異，顯然是受謝男慫恿後另行拍攝。

法官認為，謝男明知少女年幼，對於提供性影像的後果缺乏判斷能力，竟為滿足私慾積極誘騙，已明確構成引誘行為。

案發後少女因日夜擔憂影像外流，經身心科醫師診斷罹患鬱症，合併注意力、記憶力下降與睡眠障礙，須長期接受藥物治療與心理諮商。

法官考量，審酌謝男犯案時年僅19歲、思慮不周，犯案時間短暫且無證據顯示有將影像外流散布，加上審理期間終能坦承犯行，客觀上情堪憫恕酌減其刑，但仍量處有期徒刑2年，不過由於迄今未能獲得被害人及家屬諒解，且遲至法院審理期間才認罪，因此不予宣告緩刑。全案仍可上訴。

高雄地方法院。圖／本報資料照
高雄地方法院。圖／本報資料照

大學生 裸照

延伸閱讀

師生關係崩壞！嘉義高校女教練性侵未成年女隊員遭判刑

泰國潑水節15歲少女遭軍人性侵！闖廁所要脅：別叫 否則就殺了你

NONO陳宣裕遭控性侵猥褻6女…他出庭都不對外發言 二審仍判2年半徒刑

偷拍非偶發 性暴力傷害延續 現代婦女基金會籲仿效韓國成立一站式服務

相關新聞

大學生玩手遊誘13歲少女互換裸照 害罹鬱症判刑2年

19歲男大學生透過手機遊戲結識年僅13歲的少女，竟以「我也能拍給妳」為誘餌，慫恿涉世未深的少女拍下4段裸露隱私部位的影像，少女事後因極度擔憂影像外流，身心受創罹患鬱症，高雄地方法院審結，依違反兒童及少年性剝削防制條例判處謝男有期徒刑2年。

影／台南女高中生當街遭強拉拖草叢嚇壞 警逮43歲男送辦建請聲押

台南市永康區一名高中女學生放學遭男子摀嘴拉扯、所幸有路人見義勇為救人，校園旁當街犯案引發恐慌。警方昨晚查獲43歲蔡姓男子，上午偵訊預計下午依強盗未遂、妨害性自主未遂及傷害等罪嫌移送檢方偵辦，並建請聲押。

高雄噁男等紅燈對女騎士露鳥手淫 還尾隨趴她愛車扯尿急

高雄市一名王姓男子騎車停等紅燈時，竟趁空檔對著一旁的陌生女騎士裸露生殖器手淫，更令人毛骨悚然的是，王男事後還一路尾隨女騎士返家，甚至整個人趴在女方的機車坐墊上數分鐘，隨後才拿衛生紙擦拭坐墊離去，面對檢警調查，王男竟瞎扯自己只是「尿急」，遭法官依監視器畫面狠狠打臉，依公然猥褻罪判處拘役50天。

「浮現祭」音樂節驚傳色狼 23歲男連兩天猛貼女子磨蹭猥褻

王姓男子去年在台中清水鰲峰山公園參加「浮現祭音樂節」，竟然連續2天朝舞台下1名女子猥褻，多次刻意繞到她背後，再貼近用下體磨蹭其臀部，女子向主辦方反應報案查獲；法院審酌，王男是年滿23歲成年人，不尊重女子性自主，依強制猥褻罪判他6月，可上訴。

台南男在任職餐廳內女廁偷拍被抓 竟是女友聯繫受害人舉報

陳姓男子多年前利用任職台南某餐廳之便，將小型行車紀錄器裝在女廁衛生盒下方，偷拍店家女性親友如廁畫面，女友前年查看其記憶卡後發覺有異，透過臉書聯繫女方，經比對其美甲特徵確認遭偷拍，法官認陳犯無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪處拘役50日。

台中男猛問女鄰居日常、偷翻內衣褲 竟辯：想看有無生理反應

台中王姓男子在西屯區租屋，持續近2年頻繁打探女鄰居生活起居，後來更大膽3度翻找她貼身衣物，被查獲竟辯稱自己有性功能障礙，還說「好奇看男性、女性內衣褲會不會有生理反應」；法院以他造成女子心理壓力，依跟蹤騷擾罪判他拘役30日，可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。