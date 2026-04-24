台中男猛問女鄰居日常、偷翻內衣褲 竟辯：想看有無生理反應

台中王姓男子在西屯區租屋，持續近2年頻繁打探女鄰居生活起居，後來更大膽3度翻找她貼身衣物，被查獲竟辯稱自己有性功能障礙，還說「好奇看男性、女性內衣褲會不會有生理反應」；法院以他造成女子心理壓力，依跟蹤騷擾罪判他拘役30日，可上訴。

檢警調查，王男2023年9月至2025年7月間，以每周2次頻率向女鄰居詢問去向、工作地點、回家時間及平常生活情狀，又在2025年6月18日、20日及26日，3度到女子屋外翻找、拿取她放在洗衣籃的貼身衣物，造成對方心生畏懼報警。

檢方訊時，王男坦承有拿女子貼身衣物，但否認有跟蹤騷擾，辯稱自己沒有問女子去處，因自己有性功能障礙「會好奇想看男性，或女性的內衣褲」，還說「想看自己會不會有生理反應，結果沒有。」監視器拍到他拿一下就放回去，自己事後也馬上搬走。

檢方認為，王男以類似守候方式接近女子住處、對其騷擾要求聯絡，又其親自到女子住處、經常出入地點，將令女子聯想到他隨時會出現在住處附近，而感到畏怖，依違反跟蹤騷擾防制法將他向法院聲請簡易判決處刑。

台中地院審酌，王男不尊重女鄰居反覆跟騷，造成她心理壓力影響生活，且王犯後否認，但被查獲就搬離住處未繼續騷擾，依跟蹤騷擾罪判他拘役30日，得以科罰金。