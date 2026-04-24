快訊

北海道驚傳動物園棄屍！男職員稱將妻遺體棄於園內焚化爐「隔天仍正常上班」

捷運萬大線傳工安意外！2工人遭掉落鐵管砸傷送醫

柯文哲被爆深夜現身新光醫院「電人」？ 院方回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

台中男猛問女鄰居日常、偷翻內衣褲 竟辯：想看有無生理反應

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中王姓男子在西屯區租屋，持續近2年頻繁打探女鄰居生活起居，後來更大膽3度翻找她貼身衣物，被查獲竟辯稱自己有性功能障礙，還說「好奇看男性、女性內衣褲會不會有生理反應」；法院以他造成女子心理壓力，依跟蹤騷擾罪判他拘役30日，可上訴。

檢警調查，王男2023年9月至2025年7月間，以每周2次頻率向女鄰居詢問去向、工作地點、回家時間及平常生活情狀，又在2025年6月18日、20日及26日，3度到女子屋外翻找、拿取她放在洗衣籃的貼身衣物，造成對方心生畏懼報警。

檢方訊時，王男坦承有拿女子貼身衣物，但否認有跟蹤騷擾，辯稱自己沒有問女子去處，因自己有性功能障礙「會好奇想看男性，或女性的內衣褲」，還說「想看自己會不會有生理反應，結果沒有。」監視器拍到他拿一下就放回去，自己事後也馬上搬走。

檢方認為，王男以類似守候方式接近女子住處、對其騷擾要求聯絡，又其親自到女子住處、經常出入地點，將令女子聯想到他隨時會出現在住處附近，而感到畏怖，依違反跟蹤騷擾防制法將他向法院聲請簡易判決處刑。

台中地院審酌，王男不尊重女鄰居反覆跟騷，造成她心理壓力影響生活，且王犯後否認，但被查獲就搬離住處未繼續騷擾，依跟蹤騷擾罪判他拘役30日，得以科罰金。

王男頻繁打探女鄰居日常，還翻找她內衣褲，法院依跟蹤騷擾罪判他拘役30日。示意圖／ingimage
王男頻繁打探女鄰居日常，還翻找她內衣褲，法院依跟蹤騷擾罪判他拘役30日。示意圖／ingimage

延伸閱讀

台中少婦網咖產子...掐死男嬰再套袋 殺人罪判11年半

狠男砍殺前老闆「脖子中刀」休克險斃命 台中首件國民法官審殺人未遂

師生關係崩壞！嘉義高校女教練性侵未成年女隊員遭判刑

將公有伴唱機、按摩椅全搬回家 台南里長被控侵占喊冤「沒地方放」

相關新聞

大學生玩手遊誘13歲少女互換裸照 害罹鬱症判刑2年

19歲男大學生透過手機遊戲結識年僅13歲的少女，竟以「我也能拍給妳」為誘餌，慫恿涉世未深的少女拍下4段裸露隱私部位的影像，少女事後因極度擔憂影像外流，身心受創罹患鬱症，高雄地方法院審結，依違反兒童及少年性剝削防制條例判處謝男有期徒刑2年。

影／台南女高中生當街遭強拉拖草叢嚇壞 警逮43歲男送辦建請聲押

台南市永康區一名高中女學生放學遭男子摀嘴拉扯、所幸有路人見義勇為救人，校園旁當街犯案引發恐慌。警方昨晚查獲43歲蔡姓男子，上午偵訊預計下午依強盗未遂、妨害性自主未遂及傷害等罪嫌移送檢方偵辦，並建請聲押。

高雄噁男等紅燈對女騎士露鳥手淫 還尾隨趴她愛車扯尿急

高雄市一名王姓男子騎車停等紅燈時，竟趁空檔對著一旁的陌生女騎士裸露生殖器手淫，更令人毛骨悚然的是，王男事後還一路尾隨女騎士返家，甚至整個人趴在女方的機車坐墊上數分鐘，隨後才拿衛生紙擦拭坐墊離去，面對檢警調查，王男竟瞎扯自己只是「尿急」，遭法官依監視器畫面狠狠打臉，依公然猥褻罪判處拘役50天。

「浮現祭」音樂節驚傳色狼 23歲男連兩天猛貼女子磨蹭猥褻

王姓男子去年在台中清水鰲峰山公園參加「浮現祭音樂節」，竟然連續2天朝舞台下1名女子猥褻，多次刻意繞到她背後，再貼近用下體磨蹭其臀部，女子向主辦方反應報案查獲；法院審酌，王男是年滿23歲成年人，不尊重女子性自主，依強制猥褻罪判他6月，可上訴。

台南男在任職餐廳內女廁偷拍被抓 竟是女友聯繫受害人舉報

陳姓男子多年前利用任職台南某餐廳之便，將小型行車紀錄器裝在女廁衛生盒下方，偷拍店家女性親友如廁畫面，女友前年查看其記憶卡後發覺有異，透過臉書聯繫女方，經比對其美甲特徵確認遭偷拍，法官認陳犯無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪處拘役50日。

台中男猛問女鄰居日常、偷翻內衣褲 竟辯：想看有無生理反應

台中王姓男子在西屯區租屋，持續近2年頻繁打探女鄰居生活起居，後來更大膽3度翻找她貼身衣物，被查獲竟辯稱自己有性功能障礙，還說「好奇看男性、女性內衣褲會不會有生理反應」；法院以他造成女子心理壓力，依跟蹤騷擾罪判他拘役30日，可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。