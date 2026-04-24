影／台南女高中生當街遭強拉拖草叢嚇壞 警逮43歲男送辦建請聲押

台南市永康區一名高中女學生放學遭男子摀嘴拉扯、所幸有路人見義勇為救人，校園旁當街犯案引發恐慌。警方昨晚查獲43歲蔡姓男子，上午偵訊預計下午依強盗未遂、妨害性自主未遂及傷害等罪嫌移送檢方偵辦，並建請聲押。

案件因剛好長榮大學女大生命案宣判，引發各界關注。永康警分局表示，蔡姓男子並非永康在地人、也沒有任何犯案紀錄，加上離開現場後更換衣物，一度影響追查。

不過剛好案發前有員警巡邏經過附近，調閱行車記錄器，剛好有拍到身形跟穿著特徵類似嫌犯騎士、搭配調閱百支監視器確認對象追查，昨晚租屋處埋伏逮捕。

永康分局偵查隊長邱緯賓指出，嫌犯並非本地人，犯案前卻幾乎天天都會到學校附近遊蕩，但時間都沒有固定，案發前也大在附近遊蕩一個多小時。在嫌犯住處，也沒有收出任何可疑物品，警方查扣他的電腦和手機、了解有無其他作案的證據。

前天傍晚六點左右一名女學生放學要到車站搭車騎行經本轄某高中旁工地附近，突遭一名戴口罩手套，有濃厚檳榔味男子自後方攻擊，摀住女學生嘴巴、拉扯書包，要將女學生拉走，並強行拖入工地旁草叢意圖不軌。

當時是上下班尖峰時刻放學的學生也很多，警方說，犯案當下剛好一名陳姓路人見義勇為，聽聞動靜後立即手持木棍上前喝斥制止，犯嫌見狀隨即趁隙逃逸。女學生因熱心民眾協助脫困。女學生因為強力抵抗全身多處受傷，仍忍痛拍下男子背影提供警方指認。

副市長姜淋煌代表市府頒發獎金，與永康分局感謝見義勇為市民挺身而出。他表示，會要求相關單位加強安全巡邏、減少校園死角。市府也採購1600個哨子昨天發給女生所屬學校與一旁小學每個學生。

警方說，各級學校通學道路及周邊死角如公園、工地、工場等偏僻處所加強巡邏勤務。學生上下學安全，結合學校、市府相關單位持續不斷透過網絡及多元管道合作，打造學生安全環境。

台南女高中生遭強拉攻擊，警逮43歲男子送辦，副市長姜淋煌代表市府頒獎。記者周宗禎／攝影

台南女高中生遭強拉攻擊，警逮43歲男子起出作案證物。圖／警方提供