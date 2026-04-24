「浮現祭」音樂節驚傳色狼 23歲男連兩天猛貼女子磨蹭猥褻

王姓男子去年在台中清水鰲峰山公園參加「浮現祭音樂節」，竟然連續2天朝舞台下1名女子猥褻，多次刻意繞到她背後，再貼近用下體磨蹭其臀部，女子向主辦方反應報案查獲；法院審酌，王男是年滿23歲成年人，不尊重女子性自主，依強制猥褻罪判他6月，可上訴。

檢警調查，王男2025年2月22日、23日在台中清水鰲峰山公園，參加浮現祭音樂節活動，22日下午2點多他在表演舞台下方時，見附近1名同樣參加音樂祭女子，他竟走到其身後並用下體磨蹭對方臀部。

女子驚覺異狀嚇到閃躲，未料王還持續靠近，繼續貼身再用下體磨蹭；隔天23日中午12點多，王男因為在舞台下又看到同一名女子，竟然大膽地從背後靠近，且不顧她閃躲再以下體磨蹭2次。

女子忍無可忍報警，主辦單位得知後也發文表示性騷零容忍，表示當下通報全場工作人員注意嫌疑人，查獲後協助被害人指認。

台中地院審理時，王男自白坦承，被害女子也指證歷歷，但審酌王男於密接時間內，在同一地點所為，侵害同一被害人的性自主法益，論為接續犯一罪。

中院認為，王男是年滿23歲成年人，不尊重女子性自主在音樂祭用下體磨蹭對方，考量他犯後坦承、有意願調解等一切情狀，依強制猥褻罪判他6月，得易科罰金。