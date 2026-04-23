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高鐵員工在台鐵男廁小便斗裝針孔 檢警發現硬碟存多部男性如廁影片

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

台鐵新左營站男廁小便斗被高鐵鍾姓男員工裝設針孔攝影機，檢警今年4月14日執行搜索，在鍾男硬碟裡發現多部男性如廁影片，確認被害人身分後，今天指揮鐵路警察局傳訊鍾男到案，全案依妨害秘密等罪偵辦中。

台鐵及高鐵共構的新左營站公廁遭人裝設針孔攝影機，清掃人員打掃車站廁所時才發現，涉案人疑似高鐵站務人員，由於往來旅客眾多，預估受害男性高達上千人。台灣高鐵公司今天證實，涉嫌裝設針孔者為該公司鍾姓員工。

檢警查出，鍾男自去年3月起在台鐵新左營站男廁小便斗裝設針孔，竊錄男性如廁影片，隨後存在個人電腦中，直到去年12月22日才被清潔人員發現。

檢警獲報後，調閱監視器畫面，鎖定鍾男鬼鬼祟祟出沒男廁，今年4月14日執行搜索，查扣電腦、手機進行數位鑑識，確認至少數百名男性受害。

據了解，鍾男拍攝角度鎖定男性下體，為了找出被害人，讓承辦檢察官及警方傷透腦筋，經檢警鍥而不捨追查，從被害男性制服鎖定身分，等對方報案提告後，再經手間掌握的證據，今天傳訊鍾男到案，後續將清查被害人以釐清案情。

高鐵公司指出，本案目前已進入司法調查階段，本公司於獲悉後，除積極配合警方偵辦外，也進行內部通報，對涉嫌員工給予特別關注，並持續注意案件偵查結果，本公司訂有「員工行為守則」，明確規範員工涉法事件的懲處標準，並將秉持毋枉毋縱原則，遏止不法行為。

高鐵員工驚傳在台鐵男廁小便斗上裝針孔攝影機，偷拍民眾如廁，清潔人員打掃時才發現，預估上千男性受害。示意圖，非本文所提遭裝設針孔的台鐵廁所。 示意圖／ingimage
高鐵員工驚傳在台鐵男廁小便斗上裝針孔攝影機，偷拍民眾如廁，清潔人員打掃時才發現，預估上千男性受害。示意圖，非本文所提遭裝設針孔的台鐵廁所。 示意圖／ingimage

高鐵 台鐵

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