性侵殺害馬國女大生...凶嫌梁育誌三度判死 最高院今判無期定讞

高雄市男子梁育誌五年前擄走長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生，性侵並以繩圈勒死後棄屍山區，一、二審及更一審均判處死刑，被撤銷發回更審，更二審認為梁不算預謀殺人、有教化可能，逆轉改判無期徒刑。檢方提上訴，最高法院今駁回上訴，判處梁無期徒刑定讞，確定逃死。

梁育誌2020年9月30日曾在長榮大學台鐵高架橋下，鎖定落單女子欲帶至隱密處性侵，經女方掙扎、尖叫呼救，他才罷手。同年10月28日，他再度埋伏鎖定獨自徒步回租屋處的鍾女，性侵再麻繩繩圈緊勒鍾女脖子致死，取走錢財購物，拿鍾女手機抵充加油費，隔日下午將遺體推落阿蓮區大崗山的邊坡。

一、二審均判處梁死刑，但判決被最高法院撤銷發回更審，須再調查釐清梁是否為計畫性殺人、再犯可能性，另梁犯強制性交未遂、遺棄屍體罪部分被判刑4年4月定讞，梁已在高雄監獄服刑中。

更一審認為梁並非自首，也沒有智能不足或缺陷，鑑定後也無任何精神疾病等任何減刑事由，且案發前一個月犯性侵未遂，精進犯罪計畫再對鍾女下手，事先備妥可勒斃鍾女的「上吊結」，屬預謀殺人。

更一審請嘉南療養院為量刑補充鑑定，鑑定顯示他無法深切反省犯行，再犯危險性高，考量梁反社會型人格障礙症的個性及傾向，幾乎已定型難以改變，精神醫學各種處遇均無效果，符合犯罪情節最嚴重之情形，合議庭三名法官一致決判死刑，成為釋憲後判死首例，但判決去年再度被最高法院撤銷。

更二審則認定梁育誌原本計畫劫財劫色，首次收緊上吊繩圈後，鍾女反抗超出預期，梁害怕被發現才收緊繩圈殺死鍾女，不能以梁事先備妥上吊繩，認定他有殺人預謀，認定梁並非預謀殺人。

另依凱旋醫院、嘉南療養院關於矯治教化可能性、降低再犯之社會復歸可能性、量刑鑑定等意見，更二審合議庭認為，若對梁施以長期監禁、心理治療，應可促其反省及改善，梁有教化、矯治可能性，無判死必要，依強制性交殺人罪判無期徒刑，強盜罪另判刑8年。