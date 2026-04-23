快訊

獨／北市女警產後失血亡 接生診所疑延誤25分鐘送醫遭告過失致死

高德地圖擬禁用…卻衝至「台灣APP第1名」 Cheap讚3功能再酸：先禁國家

聽新聞
0:00 / 0:00

估千人受害！ 高鐵證實員工在台鐵新左營站「男廁小便斗遭裝針孔」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

<a href='/search/tagging/2/高鐵' rel='高鐵' data-rel='/2/103561' class='tag'><strong>高鐵</strong></a>員工驚傳在<a href='/search/tagging/2/台鐵' rel='台鐵' data-rel='/2/104867' class='tag'><strong>台鐵</strong></a>男廁小便斗上裝針孔攝影機，<a href='/search/tagging/2/偷拍' rel='偷拍' data-rel='/2/103666' class='tag'><strong>偷拍</strong></a>民眾如廁，清潔人員打掃時才發現，預估上千男性受害。記者林保光／攝影
高鐵員工驚傳在台鐵男廁小便斗上裝針孔攝影機，偷拍民眾如廁，清潔人員打掃時才發現，預估上千男性受害。記者林保光／攝影

台鐵新左營站今天傳出，有人在男廁小便斗上裝針孔攝影機，偷拍民眾如廁，清潔人員打掃時發現，涉案人疑似為高鐵站務員工，考量左營站高鐵、台鐵、捷運共構，估上千人受害。高鐵公司證實為其員工的個人行為，後續將配合警方偵辦；台鐵公司則表示，加強實施反針孔檢查。

有人向媒體投訴，台鐵及高鐵共構的新左營站公廁遭人裝設針孔攝影機，清掃人員打掃車站廁所時才發現，涉案人疑似高鐵站務人員，由於往來旅客眾多，預估受害男性高達上千人。

鐵路警察局高雄分局今表示，台鐵新左營站偷拍案件，有關台鐵新左營站偷拍案件，本分局報請檢察官指揮偵辦，業查緝嫌犯到案，因事涉婦幼及兒少案件，不方便說明相關案情。

鐵警高雄分局表示，後續本分局除已通令各所加強站區廁間巡守；另已與台高鐵相關單位研討防制共同作為，以維民眾搭車隱私安全。

高鐵公司表示，經查本案為涉嫌員工的個人行為，事發地點並非高鐵車站範圍內，本公司於第一時間偵測高鐵場站範圍內的更衣室、員工廁所，並無發現異狀，特此澄清。

高鐵公司指出，本案目前已進入司法調查階段，本公司於獲悉後，除積極配合警方偵辦外，也進行內部通報，對涉嫌員工給予特別關注，並持續注意案件偵查結果。

高鐵公司重申，本公司訂有「員工行為守則」，明確規範員工涉法事件的懲處標準，並將秉持毋枉毋縱原則，遏止不法行為。

台鐵公司說明，2025年12月16日下午4時40分，敦翰公司清潔人員於新左營站北側男生廁所清潔時，發現小便斗上疑似針孔攝影機之物，隨即通報站方並報警處理，目前全案由鐵路警察偵辦中。

為防止類似事情發生，台鐵表示，已責成清潔公司與車站人員每週共同於站內廁所實施反針孔檢查，確保使用者安全及隱私，事發至今未有類似情事再發生。

廁所 偷拍 台鐵 高鐵

延伸閱讀

台鐵新左營站爆偷拍！疑高鐵員工「公廁裝針孔」偷拍旅客如廁

高鐵不環保？他質疑車廂打翻咖啡用衛生紙擦 清潔人員曝不用拖把原因

台鐵調車事故頻傳「人為因素占最多」交通部：SOP、無線電要立即改善

泰國潑水節15歲少女遭軍人性侵！闖廁所要脅：別叫 否則就殺了你

相關新聞

性侵殺害馬國女大生...凶嫌梁育誌三度判死 最高院今判無期定讞

高雄市男子梁育誌五年前擄走長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生，性侵並以繩圈勒死後棄屍山區，一、二審及更一審均判處死刑，被撤銷發回更審，更二審認為梁不算預謀殺人、有教化可能，逆轉改判無期徒刑。檢方提上訴，最高法院今駁回上訴，判處梁無期徒刑定讞，確定逃死。

估千人受害！ 高鐵證實員工在台鐵新左營站「男廁小便斗遭裝針孔」

台鐵新左營站今天傳出，有人在男廁小便斗上裝針孔攝影機，偷拍民眾如廁，清潔人員打掃時發現，涉案人疑似為高鐵站務員工，考量左營站高鐵、台鐵、捷運共構，估上千人受害。高鐵公司證實為其員工的個人行為，後續將配合警方偵辦；台鐵公司則表示，加強實施反針孔檢查。

「妳媽知道嗎？」罵前妻跟禿老頭在一起…威脅散布性影像 前夫下場曝

徐男因與前妻有感情糾紛，去年2月間傳訊恐嚇要散布兩人私密影片，嗆聲「20歲女生跟一個禿頭老頭在一起」、「明天給大家欣賞」，讓前妻心生恐懼報警。新竹地院審理後，依恐嚇危害安全罪判處徐男拘役50日，易科罰金5萬，並沒收犯案用iPhone 14 Pro Max手機。

NONO被控性侵猥褻6女...二審法院仍只認定一罪 判2年半理由曝光

藝人NONO陳宣裕遭控利用知名度、工作機會結識6名女子性侵、猥褻共7次，一審僅認定一次強制性交未遂，判2年6月徒刑。案件上訴，台灣高等法今駁回上訴，維持一審判決，NONO仍判2年6月徒刑，可上訴。

台鐵新左營站爆偷拍！疑高鐵員工「公廁裝針孔」偷拍旅客如廁

台鐵新左營站今天傳出，有人在公廁內裝針孔攝影機，偷拍民眾如廁，涉案人疑似站務員工，鐵路警察局高雄分局據報，報請橋頭地檢署查辦，但以偵查不公開，拒絕對外說明案情。

師生關係崩壞！嘉義高校女教練性侵未成年女隊員遭判刑

嘉義地區某高中傳出師生性侵醜聞，一名兼任球隊教練的女老師於2020年間，涉嫌與校隊未滿16歲的女學生發生多次性行為。嘉義地方法院近日審結，依猥褻、性侵未成年等罪判處女老師有期徒刑3個月及5個月不等，其中性交罪部分應執行有期徒刑8個月。可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。