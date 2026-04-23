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估千人受害！ 高鐵證實員工在台鐵新左營站「男廁小便斗遭裝針孔」
台鐵新左營站今天傳出，有人在男廁小便斗上裝針孔攝影機，偷拍民眾如廁，清潔人員打掃時發現，涉案人疑似為高鐵站務員工，考量左營站高鐵、台鐵、捷運共構，估上千人受害。高鐵公司證實為其員工的個人行為，後續將配合警方偵辦；台鐵公司則表示，加強實施反針孔檢查。
有人向媒體投訴，台鐵及高鐵共構的新左營站公廁遭人裝設針孔攝影機，清掃人員打掃車站廁所時才發現，涉案人疑似高鐵站務人員，由於往來旅客眾多，預估受害男性高達上千人。
鐵路警察局高雄分局今表示，台鐵新左營站偷拍案件，有關台鐵新左營站偷拍案件，本分局報請檢察官指揮偵辦，業查緝嫌犯到案，因事涉婦幼及兒少案件，不方便說明相關案情。
鐵警高雄分局表示，後續本分局除已通令各所加強站區廁間巡守；另已與台高鐵相關單位研討防制共同作為，以維民眾搭車隱私安全。
高鐵公司表示，經查本案為涉嫌員工的個人行為，事發地點並非高鐵車站範圍內，本公司於第一時間偵測高鐵場站範圍內的更衣室、員工廁所，並無發現異狀，特此澄清。
高鐵公司指出，本案目前已進入司法調查階段，本公司於獲悉後，除積極配合警方偵辦外，也進行內部通報，對涉嫌員工給予特別關注，並持續注意案件偵查結果。
高鐵公司重申，本公司訂有「員工行為守則」，明確規範員工涉法事件的懲處標準，並將秉持毋枉毋縱原則，遏止不法行為。
台鐵公司說明，2025年12月16日下午4時40分，敦翰公司清潔人員於新左營站北側男生廁所清潔時，發現小便斗上疑似針孔攝影機之物，隨即通報站方並報警處理，目前全案由鐵路警察偵辦中。
為防止類似事情發生，台鐵表示，已責成清潔公司與車站人員每週共同於站內廁所實施反針孔檢查，確保使用者安全及隱私，事發至今未有類似情事再發生。
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