「妳媽知道嗎？」罵前妻跟禿老頭在一起…威脅散布性影像 前夫下場曝

徐男因與前妻有感情糾紛，去年2月間傳訊恐嚇要散布兩人私密影片，嗆聲「20歲女生跟一個禿頭老頭在一起」、「明天給大家欣賞」，讓前妻心生恐懼報警。新竹地院審理後，依恐嚇危害安全罪判處徐男拘役50日，易科罰金5萬，並沒收犯案用iPhone 14 Pro Max手機。

判決書指出，徐男與前妻陳女為舊識關係，兩人離婚後仍因細故糾紛爭執。去年2月17日深夜11時許，徐男透過通訊軟體Messenger接連傳訊給前妻，嘲諷：「20歲女生跟一個禿頭老頭在一起」、「妳們好好睡嘿」、「妳媽知道嗎」等語。

徐男更連續恫稱：「影片我一定會給大家欣賞的」、「我來去找他們講故事好了」、「來去給他們看你們表演的影片」、「影片我明天給大家欣賞一下」等語，明示將公開對方與他人間的私密影像，藉此施壓。

法官審理時，徐男對犯行坦承不諱。陳女則指證，當時人在竹北住家閱覽訊息後，感到非常害怕，擔心私密影像真的流出，因此決定尋求法律途徑。警方隨後扣押徐男使用的iPhone 14 Pro Max手機，確認對話紀錄屬實。

法官認為，徐男與陳女具備前配偶關係，徐男僅因細故糾紛，不思以理性方法解決，竟以散布私密影片恫嚇前妻，造成對方心理極大壓力，最終依恐嚇危害安全罪判處拘役50日，並沒收犯案用iPhone 14 Pro Max手機。